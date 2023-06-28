新牌來港｜韓國LILYARI登陸K11 musea AI調配專屬護膚品/免費皮膚MBTI分析/精華限時買一送一

每個人對護膚品都有不同需要，膚質亦會因壓力、天氣等因素而改變，因此要不時尋找適合自己的護膚品。來自韓國的護膚品牌LILYARI被喻為「AI護膚品調製師」，主打透過120,000種原生皮膚數據及AI演算法，診斷出40種皮膚MBTI，精準地針對每個人的肌膚狀況，調製出個人專屬的護膚品。LILYARI最近在K11 MUSEA開設首間概念限定店，並請來崇尚自然的人氣歌手謝安琪(Kay)前來，率先體驗AI調配專屬護膚品。

LILYARI相信，各類肌膚有不同紋理，尤如指紋一樣，不同膚質應有不同的護膚選擇。品牌結合大數據及AI專利智能方程，準確調製不同個人專屬配方，而整個AI護膚品調製同樣是「獨一無二」。購買護膚品前，護膚顧問會以AI智能方程進行一對一皮膚分析，了解皮膚MBTI分析結果，把不同的皮膚性格定義爲40種不同的皮膚MBTI，並在逾25,000種配方中，度身制訂肌膚需求方向，包括美白、保濕、毛孔、彈力、暗瘡、皮脂、皺紋、鎮靜；而「AI護膚品調製師」更只需4分鐘，便可即場調配出個人化的護膚品。 Step 1 專業診斷：透過 AI 皮膚分析儀和自我習慣問卷調查進行皮膚診斷。

Step 2 數據分析：透過120,000種原生皮膚數據及AI智能演算法匹配，包括紅腫、毛孔、皺紋、油脂、水分和敏感度等，詳細了解肌膚狀況。 個人化結果：以診斷和分析爲基礎，為用戶提供個人化皮膚類型（MBTI）。根據數據結果，客戶可於屏幕上選擇個人喜好調配的特選功效，客製化適合使用者皮膚的成分。

Step 3 4分鐘制作：根據精確測量的皮膚值，超過25,000種不同的配方，即時進行調配及生產符合使用者膚質和個人喜好的特別配方，4 分鐘內製作出量身定制的護膚品。 Step 4 專屬數據：完成生產後即時貼上專屬的護膚品成分表，更了解自己的膚質特性，讓每次訂購產品更貼近使用者所需。

由肌底本質打造最適時「私人護膚療程」 LILYARI目前推出的護膚品包括兩款潔膚乳、兩款爽膚水、兩款爽膚棉、定制精華及定制乳液，做到潔膚、肌底調理至水分供給及調節水油平衡，圓滿日常保養肌膚程序。而且品牌的價位不算高，以潔面乳為例都只是$150！加上細支包裝，去旅行或游水都用得著；近年在韓國大熱的潔膚棉亦只售$72。而在精華及乳液方面，LILYARI還根據皮膚變化週期，提供每次訂製兩周使用量(15ml)，顧客用完後再重新診斷皮膚，讓配方更貼近用家當下的肌膚所需。

LILYARI 首間概念限定店 早鳥預約優惠 LILYARI在K11 MUSEA開設首間概念限定店，為慶祝新店開幕，品牌推出限定早鳥預約優惠至6月30日，凡網上預先付款或親臨LILYARI K11限定店預約體驗「AI 護膚品調製師」的顧客，選購精華與乳液即額外贈送多一套，而購買一整套LILYARI體驗套裝內含潔面乳、爽膚水連爽膚棉、精華和乳液的顧客，則可獲贈多份潔面乳、精華和乳液。另外，於門市購物滿$2,500，即獲贈AI專屬調製精華（15ml），名額限首100名顧客；購買爽膚水乙支，可送2WAY潔膚棉一盒。