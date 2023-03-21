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2023-03-21 12:00:00

新牌來港｜Kajal Naina進駐海港城 設Jewellery Bar製個人化首飾

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新牌來港｜Kajal Naina進駐海港城 設Jewellery Bar製個人化首飾

新牌來港｜Kajal Naina進駐海港城 設Jewellery Bar製個人化首飾

近年愈來愈多人關注身心靈發展，國際珠寶品牌Kajal Naina最近於海港城開設全港首間概念旗艦店，主打全手工製作的高級首飾，而且亦充滿深度，志在加強客人身心靈的連繫，激發由內至外的正向蛻變。旗艦店同時引入全港首個Jewellery Bar概念，讓顧客能參與首飾的設計及製作，以獨一無二的首飾講述自己的夢想。

全港首個Jewellery Bar 自由配搭個人化首飾

Kajal NainaJewellery Bar 引入本地市場，品牌設計一系列超越國界及文化隔閡的配飾或吊墜，讓顧客可以自由選擇將配飾定製加入在已挑選的基本款首飾上，設計出佩戴者內在連結的珠寶。

Kajal Naina將Jewellery Bar 引入本地市場

Kajal Naina將Jewellery Bar 引入本地市場。

Kajal Naina 另一王牌系列是Aum Collection，靈感來自設計師在瑜珈和靈性兩方面的個人經歷。系列運用多種珍貴寶石及珍珠母，加入不少神聖標誌，以現代的創意將古老印度教符號變成可穿戴的日常。它不僅是一件在服飾上華麗的點綴，同時提醒佩戴者展現最實實、最勇敢、最感性的自我。

Blessing Aum necklace Bliss Aum on Lotus necklace Glow Aum necklace Serenity Aum necklace

Mangalsutra膠囊系列是品牌的暢銷系列之一，靈感源自數個世紀的傳統、象徵、守護及正能量，是一個對愛與承諾深刻體現的系列。

Maya Mangalsutra Pushpa Diamond Mangalsutra

Kajal Naina全港首間概念旗艦店

地址：九龍尖沙咀廣東道 3-27 號海港城海洋中心二樓 2208A 號舖

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