新生嬰兒獎勵金｜生仔送2萬現金 海外出生都可以拎？ 即睇申請資格/發放詳情

為鼓勵市民生育，港府於2023年推出新生嬰兒獎勵金，獎勵每名合資格嬰兒2萬元現金。計劃為期3年，截至2024年11月底已派發約6.4億元。即睇獎勵計劃申請資格、方法及發放詳情！

新生嬰兒獎勵金｜申請資格

嬰兒必須符合以下資格，才可獲獎勵金。

1.嬰兒必須於2023年10月25日至2026年10月24日或之前於香港出生，換言之香港市民海外產子並不能獲獎勵金。

2. 在遞交申請時，父或母必須是香港永久性居民。

新生嬰兒獎勵金｜申請方法及時限

父母應在嬰兒出生42日內，透過網上或親身為嬰兒辦理出生證明時，一併遞交申請。申請時須提供父或母以個人名義開立的本地港元儲蓄或往來銀行帳戶的資料，以及可以接收本地短訊的電話號碼。

申請及領取獎勵金須為父或母本人，不能授權他人代為辦理及領取。