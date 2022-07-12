新登場夏日彩妝：Laura Mercier 玫瑰奶茶妝系列+MAKE UP FOR EVER 多色防水眼線

踏入7月炎夏，各大品牌都推出夏日彩妝，今次介紹Laura Mercier的「粉金玫瑰柔光系列」及MAKE UP FOR EVER防水眼線液。前者塑造溫柔粉嫩的玫瑰奶茶妝，適合上班、約會或派對；後者的9色眼線，則打造大膽搶眼的眼線，防水特性也無懼汗水與海水，帶來截然不同的夏日妝容。文：Abby

Laura Mercier 溫柔玫瑰奶茶妝

Laura Mercier的「粉金玫瑰柔光系列」，靈感源自法國巴黎花園的仲夏景致，陽光傾灑於水嫩初生玫瑰，於不同時分折射出柔粉珠光的自然亮澤。系列今季新增胭脂及唇膏兩個新成員，而去年推出、獲得好評的眼影筆及限量版光影粉餅亦強勢回歸，令系列更完整，由底妝、唇妝到眼妝鍍上立體的柔粉緞光，輕鬆打造粉嫩的玫瑰奶茶妝。