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2022-07-12 11:00:00

新登場夏日彩妝：Laura Mercier 玫瑰奶茶妝系列+MAKE UP FOR EVER 多色防水眼線

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新登場夏日彩妝：Laura Mercier 玫瑰奶茶妝系列+MAKE UP FOR EVER 多色防水眼線

新登場夏日彩妝：Laura Mercier 玫瑰奶茶妝系列+MAKE UP FOR EVER 多色防水眼線

踏入7月炎夏，各大品牌都推出夏日彩妝，今次介紹Laura Mercier的「粉金玫瑰柔光系列」及MAKE UP FOR EVER防水眼線液。前者塑造溫柔粉嫩的玫瑰奶茶妝，適合上班、約會或派對；後者的9色眼線，則打造大膽搶眼的眼線，防水特性也無懼汗水與海水，帶來截然不同的夏日妝容。文：Abby

Laura Mercier 溫柔玫瑰奶茶妝

Laura Mercier的「粉金玫瑰柔光系列」，靈感源自法國巴黎花園的仲夏景致，陽光傾灑於水嫩初生玫瑰，於不同時分折射出柔粉珠光的自然亮澤。系列今季新增胭脂及唇膏兩個新成員，而去年推出、獲得好評的眼影筆及限量版光影粉餅亦強勢回歸，令系列更完整，由底妝、唇妝到眼妝鍍上立體的柔粉緞光，輕鬆打造粉嫩的玫瑰奶茶妝。

粉金玫瑰柔光胭脂 $280/3色

粉金玫瑰柔光胭脂 $280/3色

粉金玫瑰柔光胭脂 

胭脂以熱賣的裸杏奶茶Ginger及乾燥玫瑰Chai胭脂色號為藍本，注入細緻的柔光微珍珠粉末，絲滑貼服，自動調節光線折射切合不同膚色，即時提亮顯白，展現柔緞光芒，同時呈現透紅好氣息。

粉金玫瑰柔光唇膏

唇膏同樣注入柔光微珍珠粉末，超細緻珠光折射光線，秒間打造半透明光感的水凝「花瓣唇」妝。有機紅石榴精萃及覆盆莓籽油，帶來長效深層修護，全日澎嫩零唇紋。

粉金玫瑰柔光唇膏 $280/3色

粉金玫瑰柔光唇膏 $280/3色

粉金玫瑰幻魅眼影筆 $290/6色

粉金玫瑰幻魅眼影筆 $290/6色

粉金玫瑰幻魅眼影筆 

絲滑細緻膏狀配方加上顯色度高，能輕鬆上妝，只需用指尖推開，即可暈染出完美細緻眼妝，同時防水防皺。

限量版粉金玫瑰光影粉餅 

質地細滑輕盈的限量粉餅人氣回歸，一抹加強輪廓更顯立體小顏，為雙頰折射柔嫩光芒，同時點亮整體妝容。

限量版粉金玫瑰光影粉餅 $280

限量版粉金玫瑰光影粉餅 $280

MAKE UP FOR EVER 多色防水眼線液 化出創意眼妝

另一品牌MAKE UP FOR EVER則推出全新AQUA RESIST防水持色眼線液，以及防水極細眼線筆兩款升級眼線液，十分適合夏日船P或海灘妝容。

防水持色眼線液共有9款色調，包括桃紅、亮金、橙色及彩藍等大膽色調，亦較「低調」的深紫及啡色，並有啞緻、金屬及幻彩3款妝效，可單獨或配搭其他顏色使用，高度顯色及持色，加上精細筆頭，輕易描繪流暢細緻的線條，塑造創意眼妝。另一款防水極細眼線筆，嶄新墨盒系統令眼線液內的墨水持續流暢不斷色，加上柔軟彈性筆頭設計，由化妝新手到專業用家都可輕易駕馭。

防水持色眼線液 $230/9色 防水極細眼線筆 $230/1款極黑色調
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