新登場｜灣仔最新人龍cafe！本地抹茶品牌 Matchali旗艦店 西瓜抹茶＋傳統手拂抹茶＋咖啡輕食

灣仔星街小區又有新打卡cafe！本地抹茶品牌 Matchali最近在月街開設旗艦店，主打抹茶飲品和輕食，加上店舖歐陸風的外貌，以及簡約清新的裝修，開業短時間就已經吸引大量foodie捧場支持！Matchali用的抹茶絕不馬虎，採用京都宇治第五代茶園的頭茬茶道級抹茶，由兩位創辦人Laura和Cara親自前往日本採購，再經專業抹茶調配師仔細測量抹茶的份量，希望將優質抹茶供應給客人。

高質抹茶 飲品+輕食

「這些抹茶是由人手去採摘，是最高質素，所以我們就想用這種抹茶製作我們的健康飲品。」 品牌創辦人Laura Li解釋，Matchali雖然是一個現代主義的抹茶品牌，但亦很尊重抹茶的傳統和文化，故此將傳統的手拂抹茶保留在餐牌上，讓抹茶控能在店內品嚐最高級別的傳統抹茶。店舖遵循傳統日本做法，Matchali飲品均即席以人手拂茶，堅持不使用防腐劑、精製糖及工業添加劑，確保提供最優質的飲料。

如果你喜歡追求味覺新體驗的話，菜單上有不少新派的抹茶飲品同樣值得留意。例如西瓜抹茶（＄60），組合創新，既有濃郁的抹茶甘香，同時也夾雜西瓜的香甜和涼爽，整體消暑解喝。還有士多啤梨焙茶拿鐵（＄60），店員先以手拂方法調製傳統焙茶，再加入士多啤梨果汁和牛奶，入口首先被士多啤梨酸甜衝擊味蕾，然後再會感受到淡淡焙茶焦香，味道有驚喜。

Matchali

地址：灣仔月街5號地下