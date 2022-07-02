新登場｜觀塘熱辣辣日式炸咖喱包　秘製超濃郁咖喱餡料　日本直送大學芋蕃薯甜點軟糯清甜

又有日本過江龍登陸觀塘！繼來自福岡的人氣牛角包專門店il FORNO del MIGNON後，分別有大學芋專門店おさつ家（Osatsuya）及Crispy Curry Pan炸咖喱包香港Pop Up店於觀塘apm的Food Fiesta內開業，全部均由日本直送！

滋味 炸咖喱包 Crispy Curry Pan

炸咖喱包是日本的國民麵包之一，Crispy Curry Pan分別供應炸牛肉咖喱包（$24）及炸牛油雞咖喱包（$24）兩款口味。除了炸得香脆可口的外皮，最大賣點就是當中的咖喱餡料，牛肉咖喱精心挑選20種以上香料，並且加入大量蔬果熬製，包括洋蔥、紅蘿蔔、蕃茄、蘋果、香蕉及芒果等等，絕對真材實料！更拌入經長時間煲煮的牛肉，步驟工夫多，烹調出的咖喱香料味突出，整體惹味有層次。而牛油咖喱雞口味亦是店家另一推介款式，餡料裡加入腰果、椰奶及兩種蕃茄熬製而成，帶點輕微辣度，為整個味道層次錦上添花。