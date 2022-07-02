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2022-07-02 10:02:22

新登場｜觀塘熱辣辣日式炸咖喱包　秘製超濃郁咖喱餡料　日本直送大學芋蕃薯甜點軟糯清甜

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又有日本過江龍登陸觀塘！繼來自福岡的人氣牛角包專門店il FORNO del MIGNON後，分別有大學芋專門店おさつ家（Osatsuya）及Crispy Curry Pan炸咖喱包香港Pop Up店於觀塘apm的Food Fiesta開業，全部均由日本直送！

滋味炸咖喱包Crispy Curry Pan

炸咖喱包是日本的國民麵包之一，Crispy Curry Pan分別供應炸牛肉咖喱包（$24）炸牛油雞咖喱包（$24）兩款口味。除了炸得香脆可口的外皮，最大賣點就是當中的咖喱餡料，牛肉咖喱精心挑選20種以上香料，並且加入大量蔬果熬製，包括洋蔥、紅蘿蔔、蕃茄、蘋果、香蕉及芒果等等，絕對真材實料！更拌入經長時間煲煮的牛肉，步驟工夫多，烹調出的咖喱香料味突出，整體惹味有層次。而牛油咖喱雞口味亦是店家另一推介款式，餡料裡加入腰果、椰奶及兩種蕃茄熬製而成，帶點輕微辣度，為整個味道層次錦上添花。

炸牛肉咖喱包（$24） 秘製超濃郁咖喱餡料 份量十足！ 炸得香脆可口的外皮 炸牛油雞咖喱包（$24）

大學芋專門店おさつ家

另外旁邊的大學芋專門店おさつ家一樣有特色！品牌源自東京深川，首度開設海外Pop Up
主力售賣以大學芋製作的蕃薯甜點。招牌大學芋／四件（$26），選用頂級優質日本蕃薯，炸得表面熱辣香脆，內裡軟糯清甜，然後再以秘製糖漿沾滿每一粒蕃薯，每粒都美味可口。嫌不夠滿足？一於加配雲呢拿雪糕，冰凍的雪糕配上熱呼呼的香甜大學芋，可以同時感受到冷熱的衝擊口感。最後還有甜薯蛋糕（$23），蛋糕色澤金黃，質感濕潤綿密，吃起來有濃郁蕃薯香氣，更有3件及5件禮盒裝，價錢親民，絕對是送禮之選。

Crispy Curry Pan炸咖喱包香港Pop Up店
地址：觀塘apm L2層Food Fiesta內
營業時間：11:00am – 10:00pm（最後出爐時間為7:00pm，售完即止）


おさつ家（Osatsuya）香港Pop Up店
地址：觀塘apm L2層Food Fiesta內
營業時間：11:00am – 10:00pm

 

招牌大學芋／四件（$26），可加配雲呢拿雪糕。 選用頂級優質日本蕃薯 甜薯蛋糕由日本直送 甜薯蛋糕（$23），蛋糕色澤金黃，質感濕潤綿密 表面熱辣香脆，內裡軟糯清甜
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