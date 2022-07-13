新登場｜City'super首間日本菜MIKURA味蔵 少見山形縣 A5 和牛ShabuShabu蒸鍋 必試三陸名物蒸蠔

銅鑼灣糖街全新地標sugar+又有餐廳進駐！city’super 首間正宗日式料理餐廳 MIKURA 味蔵 by City’super近日正式開業，主打健康料理、鍋物及地酒。有別於一般日本餐廳，他們擁有多年採購日本食材經驗的 city’super作為強大後盾，每道菜式均用上city’super由日本直送的高質匠藝食材，質素優質穩定。四大獨家日本匠藝食材包括由日本職人每日鮮製的博多屋豆乳製品、山形縣A5 級和牛—— 乙女牛、創立於明治 26 年的茅乃舍百年高湯及糅合西方健康元素和日本料理精緻美學的 RF1 沙律。

餐牌上的菜式全部都很貼近香港人口味，如近年在港很流行的「鐵盒燒蠔」這裏亦有供應，而且用料更講究。三陸名物蒸蠔($188/6 隻)，採用橫跨青森縣、岩手縣和宮城縣沿岸的三陸海岸生蠔，蠔肉比一般的更鮮甜肥美。餐廳按當地漁民做法，用「鐵盒」烹煮並在調味上加以改良，蒸煮時加入茅乃舍高湯，令香味和生蠔的原味得以提升，風味滿分。

山形縣產 A5 和牛ShabuShabu蒸鍋

高質日本菜當然不少得日本和牛，city’super與「山口畜產」直接合作，將牧場中產量稀少珍貴、飼養時間需要長達 30 個月以上的「乙女牛」，每月從日本山形縣獨家原頭採購，牛肉鮮美嫩滑，大理石油花分佈細緻，達致A5級數。

既然有高質靚和牛，MIKURA 味蔵於是更積極將牛肉的優點充分發揮，並為客人提供兩款特色鍋物。最推介山形縣產 A5和牛 味蔵特製蒸ShabuShabu鍋($798)，先將日本農場直送的蔬菜鋪滿在木製的四方形盒中，面層再鋪上山形縣產 A5 和牛肉眼肉，蓋上木蓋子後再將木盒放在蒸爐上加熱。過程中不會加入調味，食材蒸熟後，直接配上傳統的柑橘柚子酸汁、青蔥或柚子粉一併享用。牛肉蒸鍋實屬少見，和牛軟滑，充滿油脂香氣，用蒸煮方法處理真正原汁原味，值得一試。

另外亦有很受歡迎的日式涮涮鍋，山形縣產 A5和牛 博多屋豆乳鍋($798)，湯底用由豆腐職人佐々木孝男先生每日新鮮製作的博多屋豆乳再混入百年老店茅乃舍招牌高湯自家調製而成，同樣配搭山形縣產乙女牛，及日本直送的旺菜、本菇、春菊、菠菜、舞茸和大蔥，豆乳湯底雪白濃郁，豆香非常實在，吃過所有食材後，更可以將鍋中的豆乳湯直接享用，品嘗所有食材的美味精華。

MIKURA 味蔵 by city’super

地址：銅鑼灣糖街 31 號 sugar+ 3 樓

營業時間：下午 12 時至 3 時及 6 時至 11 時

訂座電話：2219 0738