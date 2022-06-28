新登場｜Starbucks全新4款冰涼解暑飲品 Jace Chan陳凱詠＋奧運劍擊選手張小倫現身廣告宣傳

香港Starbucks推出全新產品迎接夏日！由即日起，將推出4款創意手調飲品，當中加入獨特食材，提升咖啡及茶飲的風味。另外，#MyThirdPlace品牌推廣活動亦正式登場，未來數月，Starbucks更預備了一連串精彩活動，讓顧客體驗#MyThirdPlace。

全新冰涼解暑飲品

是次新登場的手調飲品中，兩款用日本梅子蜜糖湯力沖調的飲品最為亮眼。必飲日本梅子蜜糖湯力冷萃咖啡，將酸中帶甜的梅子蜜糖醬，注入至充滿氣泡感的湯力水和香滑的冷萃咖啡中。優質日本梅子與果飲完美搭配，為飲品添上一抹酸甜果香。

而日本梅子蜜糖湯力烏龍茶感覺更為輕盈健康，酸甜的日本梅子，配合星巴克經典Teavana™禪雲烏龍茶。清甜開胃的梅子蜜糖醬中和了帶甘澀味道的湯力水，並襯托出烏龍茶的馥郁清香。品嚐茶飲時，咬一口梅子， 感受酸甜滿溢的味覺體驗。

另外，以星巴克經典朱古力咖啡為主調的意式碎朱古力咖啡星冰樂®同樣值得一試，於星冰樂®基底加入意式特濃咖啡及碎朱古力，令杯中洋溢芳郁醇香的咖啡風味，整體香甜可口。夏日熱辣辣，不妨買杯解暑。