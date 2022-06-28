新登場｜Starbucks全新4款冰涼解暑飲品 Jace Chan陳凱詠＋奧運劍擊選手張小倫現身廣告宣傳

香港Starbucks推出全新產品迎接夏日！由即日起，將推出4款創意手調飲品，當中加入獨特食材，提升咖啡及茶飲的風味。另外，#MyThirdPlace品牌推廣活動亦正式登場，未來數月，Starbucks更預備了一連串精彩活動，讓顧客體驗#MyThirdPlace。
全新冰涼解暑飲品
是次新登場的手調飲品中，兩款用日本梅子蜜糖湯力沖調的飲品最為亮眼。必飲日本梅子蜜糖湯力冷萃咖啡，將酸中帶甜的梅子蜜糖醬，注入至充滿氣泡感的湯力水和香滑的冷萃咖啡中。優質日本梅子與果飲完美搭配，為飲品添上一抹酸甜果香。
而日本梅子蜜糖湯力烏龍茶感覺更為輕盈健康，酸甜的日本梅子，配合星巴克經典Teavana™禪雲烏龍茶。清甜開胃的梅子蜜糖醬中和了帶甘澀味道的湯力水，並襯托出烏龍茶的馥郁清香。品嚐茶飲時，咬一口梅子， 感受酸甜滿溢的味覺體驗。
另外，以星巴克經典朱古力咖啡為主調的意式碎朱古力咖啡星冰樂®同樣值得一試，於星冰樂®基底加入意式特濃咖啡及碎朱古力，令杯中洋溢芳郁醇香的咖啡風味，整體香甜可口。夏日熱辣辣，不妨買杯解暑。
#MyThirdPlace正式登場
香港Starbucks一直秉承品牌信念，為顧客打造在家、公司和學校以外，⼀個溫馨寫意的「第三生活空間」。品牌正式推出 #MyThirdPlace 品牌推廣活動，邀請顧客一同創造專屬自己的星巴克體驗，並找來歌手Jace Chan陳凱詠及奧運劍擊選手張小倫現身廣告宣傳，粉絲們切勿錯過！
於 6 月 28 日率先登場的廣告影片中，Starbucks邀請到Jace Chan陳凱詠進行拍攝，形象百變的Jace會在不同的星巴克分店中遊走啟發靈感，透過與志同道合的人交流以及享受她的首選飲品—日本梅子蜜糖湯力冷萃咖啡，發掘創作靈感。而於 7 月 12 日登場的影片中，奧運劍擊選手張小倫將展示他對擊劍及咖啡的熱愛，他對劍擊的投入程度就如星巴克咖啡大師沖調飲品時對咖啡工藝的追求和專注，Shawn更會在他訓練前，以他喜愛的燕麥奶咖啡充電，為比賽作好準備。