新系列｜NARS限量粉紅Orgasm系列 純欲系妝容教學

2023年春夏的妝容流行「波光感」，這種波光粼粼、清澈的感覺，看起來有種無害的純欲感。NARS的創辦人兼創意總監François Nars，在1999年推出名為Orgasm的胭脂，以細緻金色珠光蜜桃粉紅色調，為臉頰帶來自然的「高潮紅暈」，被喻為「全世界最性感的腮紅」。NARS最近為Orgasm系列升級，換上純品無害的粉紅包裝，與令人臉紅耳赤的高潮彩妝相映成趣。

限量版Orgasm系列包括9色眼影盤，9種由淺至深的蜜桃粉嫩色調，齊集霧面、緞面和閃爍質感；配上四色胭脂組合，可反射光線顯示最真實顏色的配方，齊集塑造迷人氣色、立體光影、深邃輪廓所需效果，展現面紅心跳的亮澤色彩。加上多功能彩妝膏The Multiple，可以用於臉頰、眼睛及咀唇，令高潮彩妝更刺激。

NARS日前於大館Madame Fu舉行「NARS ORGASM PARTY高潮派對」，現場以新一代法式粉紅包裝設計限量版Orgasm系列為主題，除了享受Orgasm蜜桃粉紅特製茶點，更提供專業化體驗，再請來了NARS首席化妝師即場示範「Orgasm法式浪漫妝容」，見證令人難以抗拒的質感和令人臉紅耳赤的高潮彩妝色調。

Step by step教學： Step 1. 先用眼影組合的霧面淺棕色SEVEN HEAVEN掃上整個眼窩作打底。 Step 2.再混合細緻金色珠光蜜桃粉紅色ORGASM與閃亮蛋白石色HIGH SPEED，掃於眼頭三分二位置作提亮。 Step 3. 以小巧眼影掃沾金屬銅色FASTER PUSSYCAT及深巧克力配金色閃片色GALAPAGOS，於眼尾三分一位置向外暈開，讓雙眼放大，並加強深邃感。 Step 4. 使用ORGASM四色胭脂組合的玫瑰古銅色ORGASM RUSH(右下色調)掃於C ZONE位置上包裹蘋果肌，塑造自然立體光影輪廓效果。 Step 5.之後將多功能彩妝膏Orgasm色輕輕點於蘋果肌最高點，打造由內而外散發的紅潤感，提升氣色妝效。 Step 6. 多功能彩妝膏更可用於眼睛、臉頰及咀唇或身體局部打亮，適合化妝初學者。除了經典色調Orgasm，更推出全新暖調的玫瑰古銅色Orgasm Rush。以掃或手指沾取適量，塗抹於滿整個咀唇，打造輕盈清爽的透明自然妝容。