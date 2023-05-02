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2023-05-02 12:00:00

新西蘭航空推港人限定優惠 來回奧克蘭機票低至$4100 同步抽免費奧克蘭雙人來回直航機票

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新西蘭航空推港人限定優惠 來回奧克蘭機票低至$4100 同步抽免費奧克蘭雙人來回直航機票

新西蘭航空推港人限定優惠 來回奧克蘭機票低至$4100 同步抽免費奧克蘭雙人來回直航機票

新西蘭航空推出「奇異飛行 隨心啟程」活動，讓大家發揮創意計劃專屬行程，並有機會獲取免費機票。

由即日起至2023531日，只需於「奇異飛行 隨心啟程」活動網站分享你認為最能感受到新西蘭奇異之處的新西蘭目的地，及你的夢想新西蘭奇異旅程，同時填妥簡單個人資料，即可參加比賽。最有創意的參加者將可獲取香港直飛奧克蘭雙人來回經濟艙機票，當中更包括單程升級至經濟艙空中梳化！

新西蘭航空更與一眾新西蘭品牌合作，參加者有機會獲得其他獎品，包括Fuel Espresso精品咖啡、Eat The Kiwi網上購物禮券港幣200元及購物優惠，以及Comvita UMF™ 15+麥蘆卡蜂蜜便攜裝等。得獎名單將於2023615日，在新西蘭航空網站活動專頁公佈。

Mt Tauhara - Taupo Milford Sound Queenstown

同步推機票優惠 來回奧克蘭機票低至$4100

新西蘭航空同時推出超值機票優惠，由即日起至2023年5月29日，可以震撼價格港幣4,100元起*享香港直航奥克蘭經濟艙來回機票，及免費獲贈一段內陸接駁航段至基督城、皇后鎮及威靈頓等。

出發日期為2023年5月3日至7月6日，及8月6日至12月8日。想要奢華一點，豪華經濟艙及豪華公務艙機票亦分別由港幣14,200元起* 及港幣34,000元起*。出發日期為2023年5月3日至12月8日。立即登上官方網站 airnewzealand.hk或於指定旅行社訂票，計劃你的奇異旅程。

*另需付稅項約港幣2.700元，有關費用會隨匯率而浮動，總費用以訂票時確定為準。

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