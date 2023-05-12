新車開箱｜新一代Ford Ranger 農夫車體積 SUV享受 型格與實用兼備

香港人過往對農夫車的印象，一般都是在地盤工作使用，但時至今日，農夫車的形象已經大大改變，不單有實用功能，更有型格的外觀。今次代理引入的最新一代Ford Ranger，無論馬力、外觀及內部，都給大家耳目一新的感覺。而代理更同時推出兩款版本，分別是Ranger Limited和Ranger Raptor，售價分別是HK$339,990及HK$429,990，兩者價錢相差HK$90,000。

實測 Ranger Raptor 安全措施十足

今次直接測試的版本Ranger Raptor，車身內部是全車真皮座椅，舒適度同一般私家車無疑。由於車身側鏡較大，在觀測兩旁路面情况，非常清晰。車內冷氣舒適，有恆溫系統。

由於農夫車體型比一般車種大，軸距有3220mm，車長有5363mm，車濶2028mm，車高1873mm，相當大件頭，但安全設備相對上亦算齊全，有8個安全氣袋、全車3點式安全帶、ISOFIX兒童座椅固定裝置、後泊鏡頭連感應警示器、定速巡航系統、斜坡起步輔助系統、陡坡緩降輔助系統、防側翻穩定系統、車道偏移輔助系統、前方防撞及刹車系統，可以說是非常安全，駕駛無憂。加上真皮軚環撥片轉檔，轉檔舒適方便，而代理更提供3年或100,000公里原廠保養。

最大馬力 213 匹 上山下海盡情享受駕駛樂趣

Ford Ranger無論Limited或Raptor版都是採用1,966cc柴油引擎，最大馬力有 213匹，最大扭力在1,750-2,000轉時，有500牛頓米，油缸容量80L四輪驅動，加上10前速+/-自動波箱，感覺與開SUV一樣舒適方便。

而前懸掛系統採用獨立雙搖臂及FOX高性能避震機，後懸掛系統是螺旋彈簧Watt’s link連杆及FOX高性能避震機，輪胎為265/65，配17吋合金輪圈，除日常行車外，更可以隨時上山下海，車體爬山離地高度、進入角、穿越角、離去角分別為283mm、32.5度、24度及27度， 而最大涉水深度為850mm，用家可以盡情享受駕駛樂趣。