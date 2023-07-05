新車開箱｜SUV熱潮不減！Mazda豪華SUV頭炮CX-60 刷新SUV美學設計、動力性能及創新科技新標準

Mazda近年不斷將品牌upgrade，尤其是不同的車系，每次都帶給市場驚喜，今次推出的豪華SUV頭炮CX-60，可以看得出Mazda的决心不少。CX-60是首款應用Large Architecture的大型SUV，無論在美學上設計、動力性能及創新科技等都刷新SUV的新標準。
直四 vs 直六連M Hybrid
今次測試的版本是2.5 直列式四汽缸引擎（2,488 cc）汽車，除此之外，Mazda也提供3.3直列式六汽缸渦輪引擎（3,283 cc）連 M Hybrid微混能動力系統，兩者動力輸出分別是191匹和284匹連馬達17匹。用家駕駛時，除了有SKYACTIV行車穩定系統外，亦配備i-ACTIV AWD四驅系統及Mazda的Mi-Drive，動力非常充足，駕駛時的舒適度明顯大大提高。行車舒適，以及馬力源源不絕的感覺，以推動一輛重量差不多1.8噸的車來說，的確不容易。
即睇Mazda CX-60外觀：
個人化駕駛系統 配備BOSE音響
進入車廂已經感覺到Mazda對豪華SUV的細心，使用人臉識辨的個人化駕駛系統，可以自動調整駕駛者座椅、軚盤位置、倒後鏡角度、冷氣及音響等設定。而豪華規格亦盡顯在BOSE音響系統上，一邊開車可以一邊享受無與倫比的劇院級音樂。2.5版本配備真皮座椅，而3.3版本更配上優質Nappa皮，兩個版本均有全景式玻璃天窗，豪華感得以提升，特大前後天窗，令車廂空間更充裕，真的可以達至豪華車的感受。
另外，CX-60亦配置i-ACTIVSENSE智能科技，包括頭燈組合、城市刹車系統、防止車道偏離系統、駕駛者注意力警示及駕駛者疲勞偵測等。而泊車方面，更有首次登場的360全角度「SEE THROUGH」系統，令駕駛者泊車更輕鬆放心。兩款車系都配備20吋合金轆軨及輪胎 235/50 R20。