新車開箱｜SUV熱潮不減！Mazda豪華SUV頭炮CX-60 刷新SUV美學設計、動力性能及創新科技新標準

Mazda近年不斷將品牌upgrade，尤其是不同的車系，每次都帶給市場驚喜，今次推出的豪華SUV頭炮CX-60，可以看得出Mazda的决心不少。CX-60是首款應用Large Architecture的大型SUV，無論在美學上設計、動力性能及創新科技等都刷新SUV的新標準。

直四 vs 直六連 M Hybrid

今次測試的版本是2.5 直列式四汽缸引擎（2,488 cc）汽車，除此之外，Mazda也提供3.3直列式六汽缸渦輪引擎（3,283 cc）連 M Hybrid微混能動力系統，兩者動力輸出分別是191匹和284匹連馬達17匹。用家駕駛時，除了有SKYACTIV行車穩定系統外，亦配備i-ACTIV AWD四驅系統及Mazda的Mi-Drive，動力非常充足，駕駛時的舒適度明顯大大提高。行車舒適，以及馬力源源不絕的感覺，以推動一輛重量差不多1.8噸的車來說，的確不容易。

即睇Mazda CX-60外觀：