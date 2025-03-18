新都城中心 x Jumptopia 全港首個室內水陸雙重體驗 36米長漂流水道+3000呎彈跳城堡

MCP新都城中心聯乘新加坡親子教育娛樂品牌Kiztopia，打造水陸雙重體驗、佔地逾3000呎的「MCP x Jumptopia漂流尋寶樂園」，5大遊戲設施屬小朋友放電之選，矚目設施包括36米長漂流水道及巨型彈跳城堡。復活節主角萌兔Raby更加會在指定日子現身，與粉絲見面合照，創造難忘的節日回憶！

MCP 新都城中心 x Jumptopia「Jungle Adventure漂流尋寶樂園」

全港首個室內水陸體驗 「MCP x Jumptopia漂流尋寶樂園」將於3月28日至5月11日期間，限定登陸MCP CENTRAL中庭(新都城中心2期），多個Kiztopia原創角色會帶領訪客玩盡樂園不同設施！最吸睛設施必定是全港首個室內水陸兩重遊玩體驗的「亞馬遜漂流旅程」，小朋友可坐在小鴨、海豚及柴犬造型漂流船上，在36米長的室內水道漂流，途中甚至會穿越幻彩LED隧道，為旅程增添一絲神秘魔幻。被水道圍繞、佔地超過600平方呎的「Raby叢林波波樂園」同時是另一焦點遊戲！小朋友可在4萬顆波波中「暢泳」，池中甚至暗藏不同形狀的七彩繽粉復活蛋，不妨與其他小朋友合作找出所有復活蛋吧！

如果想感受速度與激情，訪客一定要玩6米高的「Drago雷霆滑梯」，展示出自己的勇氣及膽量。最後別忘記挑戰「Tiger叢林極限挑戰」及「Bell叢林訓練站」，避開滾動中的大球及來回避開了可怕的蜘蛛和瓢蟲。

由活動期間每逢周末及公眾假期，復活節主角萌兔Raby將會與粉絲們大玩經典尋蛋遊戲，成功找出指定復活蛋的選手，即可換領精美禮品1份！如果希望與Raby近距離見面，便要在指定日期到場參與粉絲見面會，已購門票人士可免費參與見面會。

Kiztopia Friends粉絲見面會

門票詳情可瀏覽Klook。

KLOOK 售票詳情