新都城中心 x KAKAO FRIENDS玩轉夏日競技場 3,000主題平衡車賽道/6米高充氣啦啦隊隊長Ryan/Ryan及Apeach見面會

風靡韓國的超人氣卡通角色 KAKAO FRIENDS，今個暑假將軍澳MCP CENTRAL及MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期），舉行夏日盛大運動會，由6月15日起至8月10日，於MCP新都城中心打造「MCPxKAKAO FRIENDS玩轉夏日競技場」，8位人氣KAKAO FRIENDS成員Ryan、Apeach、Muzi、Frodo、Con、Neo、Tube 及 Jay-G 齊齊出動，陪伴各位大人及小朋友進行運動挑戰！夏日競技場內設6大打卡位及3大遊樂體驗區，包括首個以 KAKAO FRIENDS 為主題近 3,000 呎的巨型室內平衡車賽道，一眾小朋友可以化身成小車神馳騁賽道，亦可接受「幻影籃球大挑戰」及「『一擊即中』劍擊任務」，保證大家樂而忘返。而 6 米高的巨型充氣 Ryan 亦會震撼登場，搞鬼擔當最強啦啦隊隊長，為各位健兒打氣，誠邀大家以汗水灑遍運動場，跟 KAKAO FRIENDS 成員共度一個活力繽紛的暑假！

韓國國民卡通角色KAKAO FRIENDS 的主角Ryan 及Apeach 將會在指定日子驚喜現身商場，與大家近距離接觸。

6 大打卡及 3 大互動遊戲區 必玩 KAKAO FRIENDS 主題大型平衡車賽道 一眾KAKAO FRIENDS成員抵達MCP CENTRAL（新都城中心2期），舉行盛大的夏日競技場，跟一眾大人小朋友揮灑汗水玩樂一番。場內特設6大打卡及3大運動遊樂體驗區，多位KAKAO FRIENDS 人氣角色將穿梭其中，包括最吸睛的6米高超巨型充氣Ryan打氣站，以及4米高巨型充氣Muzi幻影籃球場。今次首創KAKAO FRIENDS 主題大型平衡車賽道「小車神飛馳賽道」，H‧COINS 會員於場內以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可讓小朋友化身成小小車手，穿梭KAKAO FRIENDS主題賽道，體驗平衡車的樂趣，或暢玩「幻影籃球大挑戰」或「『一擊即中』劍擊任務」，成為運動健兒！

元祖成員 Ryan 及 Apeach 驚喜現身 舉辦見面會與小粉絲大合照 韓國國民卡通角色 KAKAO FRIENDS的主角Ryan及Apeach將會在指定日子驚喜現身商場，與大家近距離接觸，大派福利與粉絲們開心合照，屆時記得把握難得機會捕捉兩位KAKAO FRIENDS 元祖成員！H‧COINS會員於場內以電子貨幣即日單一消費滿HK$500，即可換領見面會入場證乙張，名額有限，先到先得，小粉絲們萬勿錯過！