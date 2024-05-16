新鞋刮腳生水泡、流血 5招解決新鞋刮腳 番梘可軟化鞋邊

穿着新鞋固然開心，但是新鞋經常有刮腳的情況出現，甚至會磨出水泡、流血等，令不少人都煩惱不已。以下就教大家5個解決新鞋刮腳的方法，告別穿新鞋帶來的不適！

新鞋刮腳｜風筒 新鞋刮腳通常基於鞋子仍處於全新的狀態，後踭位置通常都比較堅硬，因此造成刮腳的情況出現。這時候可以利用風筒將刮腳的地方用暖風一直吹2至3分鐘，直至鞋子變得柔軟後便可以改善刮腳問題。記得風筒不可以直接緊貼着鞋的表面，而且需要保持適當距離才不會損害鞋子材質。

新鞋刮腳｜番梘/蠟燭 剛開始穿新鞋的時候，鞋部邊緣位置經常都會有刮腳的問題，若想軟化鞋部邊緣位置，可以利用番梘或蠟燭塗抹在邊緣位置，不但可以令鞋部邊緣變得平滑，還可以減少鞋子與腳之間的磨擦，令鞋子變得舒適。

新鞋刮腳｜酒精 如果想加快鞋子軟化的速度，可以將幾張化妝棉重疊，然後倒上酒精沾濕，再局部包裹在後鞋跟並利用夾子固定，最後放在通風處直至化妝棉變乾後即可軟化鞋跟。不過真皮皮鞋則不適合使用這個方法，建議需要按照鞋子的材質選擇最適合的方法。

新鞋刮腳｜白醋 若皮鞋刮腳的話，主要是因為皮革不柔軟所導致，建議可以用適量白醋沾濕毛巾，然後塞在刮腳的內側或鞋頭位置，或是包在刮腳的位置，靜置一晚後便可以產生軟化的作用，反復少量多次進行，便可成功令鞋子軟化。