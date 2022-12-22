斷捨離清單｜執屋懶人包 盤點55件衣櫃/廚房/書枱必須丟掉之物 清爽迎接2023年

臨近年尾，除了總結今年的得失之外，不如也來一次年末的斷捨離。不少人對於要丟掉東西感到十分痛苦，但當你棄掉不再適合的東西，才有空間收納對自己最有益的人與物。今次盤點55件可以清走的物品，包括衣櫃、鞋櫃、化妝護膚品、書枱/辦公室與廚房，只要每日丟掉一至兩件，二廿八就不用再趕，令家居與心靈都找回寧靜空間。

斷捨離清單｜執屋懶人包 盤點55件衣櫃/廚房/書枱必須丟掉之物

年末斷捨離清單｜衣櫃

不少女生的衣櫃都有塞到爆的問題，每次搵衫都非常狼狽，每日上班要上演拉出塞入的輪迴地獄。丟掉已經沒穿、已經不喜歡，又或者不再合適的衣服，捐給有需要的人，為衣物找到珍惜它們的新主人。下次買衫時，亦不妨一進一出，買一件就棄掉一件，以免衣櫃愈來愈爆。