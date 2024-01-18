斷捨離｜執屋懶人包 除舊迎新必掉清單 清爽迎接2024年

臨近年尾，除了總結今年的得失之外，不如也來一次年末的斷捨離。不少人對於要丟掉東西感到十分痛苦，但當你棄掉不再適合的東西，才有空間收納對自己最有益的人與物。今次盤點55件可以清走的物品，包括衣櫃、鞋櫃、化妝護膚品、書枱/辦公室與廚房，只要每日丟掉一至兩件，二廿八就不用再趕，令家居與心靈都找回寧靜空間。

年末斷捨離清單｜衣櫃 不少女生的衣櫃都有塞到爆的問題，每次搵衫都非常狼狽，每日上班要上演拉出塞入的輪迴地獄。丟掉已經沒穿、已經不喜歡，又或者不再合適的衣服，捐給有需要的人，為衣物找到珍惜它們的新主人。下次買衫時，亦不妨一進一出，買一件就棄掉一件，以免衣櫃愈來愈爆。 去年同季沒穿過的衣服 領口變鬆、已經破損或起毛粒的衣服 網購回來不合身的衣物 為了湊運費卻沒那麼喜歡的衣服 款式已過時的衣物 已經不適合自己風格的衣物 穿不下的衣服 鬆垮的舊內衣 破洞、鬆掉、不成對的襪子 已變黃的飾物 已兩年沒有戴的飾物 過多 / 變型的衣架

年末斷捨離清單｜鞋櫃 買鞋是女生天性，但做人亦不應該勉強張就，如果鞋子已破損，又或者磨腳流血，或者都不應該留在身邊了。 磨腳的鞋，尤其高跟鞋 鞋跟 / 鞋底已磨蝕破損的鞋 放了一、兩年都沒穿的鞋 穿舊了的鞋墊、增高鞋墊 多餘的鞋盒

年末斷捨離清單｜書枱 / 辦公室 想新一年工作順順利利，辦公室書枱擺位必須就手，試想像拿起手簽文件的筆沒有墨、重要文件卡在垃圾堆中，絕對令人心煩氣燥。另外，家中書枱書櫃也應保持整齊整潔，令家中有好氣場。 早已沒墨的筆 重複的文具 ( 可捐出 ) 已付清的月結單 舊電影票 單據 已過期的會員卡 已過期的優惠券 買來後兩年以上沒看的書 別人送卻從沒翻過的書 舊雜誌 舊行事曆 舊月曆 沒在用、不想再碰的手工藝、勞作 只用過一半的記事簿 無法正常運作的充電線 不再聯絡的卡片 舊電話的手機殼 兩面也用過的廢紙

年末斷捨離清單｜廚房 廚房物品可以家中成員人數來定，筆者試過為一家三口搬屋，卻發現他們有10多個水壺、20多隻杯，如果並非要經常招待客人，有些多出來的物品如杯碟，就可以捐出了。加上清晰的擺位，可有效提升煮食效率。另外要留意平時買牙膏買油，經常送杯送碗，下次購買前，不妨「源頭減廢」想想是否真的用得著，以免賺了贈品、輸了空間。 過期食物 沒在用的醬料、調味料 過期的保健食品 放了很久卻不吃的食物 過多的廚具、水杯 贈品廚具、水壺 過多的即棄餐具

年末斷捨離清單｜化妝品、護膚品 化妝、護膚都是想令自己變得更美，但如果化妝品、護膚品過期，輕則無成效，重則會引起敏感，女生們要留意啦！ 沒有用完但已經過期的化妝、護膚品 無法在網上查到到期日、過多的試用裝 乾掉的指甲油 不再用的香水 只用了幾片卻沒有效果的面膜 只用過幾次的口紅、唇彩 不適合自己、用了一半的護膚品 護膚品空瓶