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生活
2024-01-18 11:51:00

斷捨離｜執屋懶人包 除舊迎新必掉清單 清爽迎接2024年

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斷捨離｜執屋懶人包 除舊迎新必掉清單 清爽迎接2024年

斷捨離｜執屋懶人包 除舊迎新必掉清單 清爽迎接2024年

臨近年尾，除了總結今年的得失之外，不如也來一次年末的斷捨離。不少人對於要丟掉東西感到十分痛苦，但當你棄掉不再適合的東西，才有空間收納對自己最有益的人與物。今次盤點55件可以清走的物品，包括衣櫃、鞋櫃、化妝護膚品、書枱/辦公室與廚房，只要每日丟掉一至兩件，二廿八就不用再趕，令家居與心靈都找回寧靜空間。

斷捨離清單｜執屋懶人包 盤點55件衣櫃/廚房/書枱必須丟掉之物

斷捨離清單｜執屋懶人包 盤點55件衣櫃/廚房/書枱必須丟掉之物

年末斷捨離清單｜衣櫃

不少女生的衣櫃都有塞到爆的問題，每次搵衫都非常狼狽，每日上班要上演拉出塞入的輪迴地獄。丟掉已經沒穿、已經不喜歡，又或者不再合適的衣服，捐給有需要的人，為衣物找到珍惜它們的新主人。下次買衫時，亦不妨一進一出，買一件就棄掉一件，以免衣櫃愈來愈爆。

  1. 去年同季沒穿過的衣服
  2. 領口變鬆、已經破損或起毛粒的衣服
  3. 網購回來不合身的衣物
  4. 為了湊運費卻沒那麼喜歡的衣服
  5. 款式已過時的衣物
  6. 已經不適合自己風格的衣物
  7. 穿不下的衣服
  8. 鬆垮的舊內衣
  9. 破洞、鬆掉、不成對的襪子
  10. 已變黃的飾物
  11. 已兩年沒有戴的飾物
  12. 過多/變型的衣架
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Klook.com

年末斷捨離清單｜鞋櫃

買鞋是女生天性，但做人亦不應該勉強張就，如果鞋子已破損，又或者磨腳流血，或者都不應該留在身邊了。

  1. 磨腳的鞋，尤其高跟鞋
  2. 鞋跟/鞋底已磨蝕破損的鞋
  3. 放了一、兩年都沒穿的鞋
  4. 穿舊了的鞋墊、增高鞋墊
  5. 多餘的鞋盒
年末斷捨離清單｜鞋櫃

年末斷捨離清單｜鞋櫃

年末斷捨離清單｜書枱/辦公室

想新一年工作順順利利，辦公室書枱擺位必須就手，試想像拿起手簽文件的筆沒有墨、重要文件卡在垃圾堆中，絕對令人心煩氣燥。另外，家中書枱書櫃也應保持整齊整潔，令家中有好氣場。

  1. 早已沒墨的筆
  2. 重複的文具(可捐出)
  3. 已付清的月結單
  4. 舊電影票
  5. 單據
  6. 已過期的會員卡
  7. 已過期的優惠券
  8. 買來後兩年以上沒看的書
  9. 別人送卻從沒翻過的書
  10. 舊雜誌
  11. 舊行事曆
  12. 舊月曆
  13. 沒在用、不想再碰的手工藝、勞作
  14. 只用過一半的記事簿
  15. 無法正常運作的充電線
  16. 不再聯絡的卡片
  17. 舊電話的手機殼
  18. 兩面也用過的廢紙
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年末斷捨離清單｜書枱/辦公室 年末斷捨離清單｜書枱/辦公室
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年末斷捨離清單｜廚房

廚房物品可以家中成員人數來定，筆者試過為一家三口搬屋，卻發現他們有10多個水壺、20多隻杯，如果並非要經常招待客人，有些多出來的物品如杯碟，就可以捐出了。加上清晰的擺位，可有效提升煮食效率。另外要留意平時買牙膏買油，經常送杯送碗，下次購買前，不妨「源頭減廢」想想是否真的用得著，以免賺了贈品、輸了空間。

  1. 過期食物
  2. 沒在用的醬料、調味料
  3. 過期的保健食品
  4. 放了很久卻不吃的食物
  5. 過多的廚具、水杯
  6. 贈品廚具、水壺
  7. 過多的即棄餐具
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年末斷捨離清單｜化妝品、護膚品

化妝、護膚都是想令自己變得更美，但如果化妝品、護膚品過期，輕則無成效，重則會引起敏感，女生們要留意啦！

  1. 沒有用完但已經過期的化妝、護膚品
  2. 無法在網上查到到期日、過多的試用裝
  3. 乾掉的指甲油
  4. 不再用的香水
  5. 只用了幾片卻沒有效果的面膜
  6. 只用過幾次的口紅、唇彩
  7. 不適合自己、用了一半的護膚品
  8. 護膚品空瓶
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年末斷捨離清單｜化妝品、護膚品

年末斷捨離清單｜化妝品、護膚品

年末斷捨離清單｜電話應用程式

手機每日都在用，當然容易累積沒有用的照片及片，與其無止境地買空間儲存，不如刪除早已經沒有用的相及片，另外一些沒有用的手機app，刪除後也可以騰出更多空間，手機運作也更快！

  1. 很少用的應用程式
  2. 加了你好友的陌生人
  3. 郵箱內的郵件
  4. 佔空間的照片及影片
  5. 再沒有興趣的page與群組

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