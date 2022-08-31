斷捨離 | 蘋果迷你倉「全港第一屆迷你倉收納大賽」圓滿結束 大送收納秘訣及逾四萬獎品

想提升家居生活質素，收納及整理雜物可謂關鍵之一。為了令大眾學會正面且高效地處理、收納及整理雜物，同時透過蘋果的儲存力量，輕鬆打造舒適家居環境，知名迷你倉品牌蘋果迷你倉於早前舉辦了「全港第一屆迷你倉收納大賽」。當中晉身決賽的三位參加者，獲日本認證的收納師親自傳授必學收納秘技，其後於7月31日各連同一位親友組隊，順利完成了賽事。三隊隊伍表現超凡，合共贏走超過四萬元豐富獎品，包括Dyson 二合一甲醛空氣清新機、Whirlpool抽濕淨化機、Apple HomePod mini等家電和免費租用迷你倉。

日本認證收納師Kaye親自傳授秘技 免費提供專業訓練

晉身決賽的三位參加者與組隊親友均獲得由蘋果迷你倉免費送出的收納訓練班，由日本收納檢定協會認證收納師Kaye Li親身指導，由淺入深地教授收納秘訣，包括正確收納順序、空間規劃法則、常見收納工具的推薦和運用。參賽者掌握收納方法後，更可於迷你倉內進行模擬練習，活學活用，並在決賽中大展身手。