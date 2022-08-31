斷捨離 | 蘋果迷你倉「全港第一屆迷你倉收納大賽」圓滿結束 大送收納秘訣及逾四萬獎品

想提升家居生活質素，收納及整理雜物可謂關鍵之一。為了令大眾學會正面且高效地處理、收納及整理雜物，同時透過蘋果的儲存力量，輕鬆打造舒適家居環境，知名迷你倉品牌蘋果迷你倉於早前舉辦了「全港第一屆迷你倉收納大賽」。當中晉身決賽的三位參加者，獲日本認證的收納師親自傳授必學收納秘技，其後於7月31日各連同一位親友組隊，順利完成了賽事。三隊隊伍表現超凡，合共贏走超過四萬元豐富獎品，包括Dyson 二合一甲醛空氣清新機、Whirlpool抽濕淨化機、Apple HomePod mini等家電和免費租用迷你倉。
日本認證收納師Kaye親自傳授秘技 免費提供專業訓練
晉身決賽的三位參加者與組隊親友均獲得由蘋果迷你倉免費送出的收納訓練班，由日本收納檢定協會認證收納師Kaye Li親身指導，由淺入深地教授收納秘訣，包括正確收納順序、空間規劃法則、常見收納工具的推薦和運用。參賽者掌握收納方法後，更可於迷你倉內進行模擬練習，活學活用，並在決賽中大展身手。
以收納技巧一決勝負 於迷你倉「戰場」爭奪冠亞季寶座
已於觀塘分店進行的決賽，共分為兩關緊張刺激的限時賽，挑戰入圍者的收納技巧和應對能力，並由日本收納檢定協會認證的收納師作評審，根據參加者的收納技巧和收納完成度評分。第一關，入圍者需於限時十分鐘內，有技巧地將指定物品收進倉內，包括玩具、換季衣物等，當中更有三款物品為「必收品」，而於比賽兩分鐘後，組員要為參加者抽取「蘋果機會卡」，包含「幸運卡」及「陷阱卡」；而第二關，組員需於限時三分鐘內取出五件指定物品。
勝出者Thomas與Jolin表示蘋果迷你倉令自己明白，只要用對收納工具，便能有效地將不同物品進行收納。「一個迷你倉都可以放到好多嘢，超乎我想像！」，他們往後會將收納技巧套用於自己家居，比贏獎品有更大成功感和滿足感。
心理學家：收納好處多 有助治愈心靈 減少焦慮不安
心理學家劉英健指出：「長期居住在凌亂環境下會令焦慮指數上升，而進行收納是一種可以治愈心靈好方法，因為收納過程令人可以整理思緒及反思過去，透過梳理達至改善情緒效果。」
恆常收納，保持家居整潔，不但能帶來一個舒適的居住環境，更可以改善心理狀態。劉英健提及收納能不只能帶來生理上身體的健康、心理上的正向思考模式、改善社交關係，在精神層面上，還能令思緒更清晰、有助訂立人生目標等，所以建議大眾定期進行收納，以提升生活幸福感。