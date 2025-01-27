斷捨離｜趁著年末大整理！盤點6大整理原則 輕鬆進行空間規劃

臨近年末，便是為未來一年制定新計劃的時候，但係制定新計劃之前，不妨進行一次年末大整理吧！以下就教大家6大整理原則，讓大家可以輕鬆進行空間規劃，瞬間整理好房間！ 年末大整理｜想像理想的房間 不少人整理房間時，都可能只會把弄亂的地方變得整齊，或是丟棄沒有用的東西。但這種機械式地收納和整理物品的做法卻會令人失去動力，不需幾天房間又會打回原形，所以在收拾房間之前，不妨先想像或參考網上圖片，設計出自己想要的房間。當有了自己想要的房間，不但可以給予自己整理房間的動力，後續還能保持房間整齊，讓房間可以維持自己最想要的模樣。

年末大整理｜將所有物品拿出來 如果整理房間的時候，分地區一步一步地整理，只會讓自己養成「拖延症」，即使過去一個月，可能還只是原地踏步。所以若果想真正地整理房間，就要將房間的所有物品拿出來，這樣才能直觀地感受自己到底有多少東西，從中選擇自己需要的東西再進行處理。不過這個步驟會令房間變得十分混亂，建議留一天的時間進行收拾，而如果有些櫃子裏的東西之前已經整理好，則建議不用再特別拿出來整理。 年末大整理｜斷捨離物品 若想有效地收拾房間，最重要的一環便是將房間的物品進行斷捨離，將不需要或已經不會再使用的物品收拾出來。建議預先準備一個大箱或大膠袋，將不要的衣服、手袋、公仔等分門別類地放好。 值得一提的是收拾時不只需要扔掉便宜的物品，已經損壞、污染或質量不好的物品也不要留起來，以騰空房間的空間。特別建議將一些放超過一至兩年沒有再使用的物品或衣服都進行處理，因為這些物品大部分在之後亦不會繼續使用。

年末大整理｜分區整理 除了進行斷捨離的時候，要將回收或丟掉的物品分門別類外，房間亦建議分區整理。將所有物品取出並篩選需要的物品後，剩下的便是將物品放回櫃子或原來的位置，上衣、褲子、內衣、襪子、手袋、飾物等都可根據數量，放在規定的區域，以後就不會再有亂放的情況出現。 年末大整理｜利用縱向空間 房間的空間有限，若果想有效地利用房間的空間，比起將物品都擺出來，更建議利用縱向空間，將收納的地方「向上發展」，創造出更多的收納空間。例如可以在衣櫃掛起衣服之外，還可向上疊起比較不常穿或較易取出的衣物；或是在桌面上放上層架，建立多層的收納空間，令房間可以放更多的東西。 年末大整理｜回收物品 當進行斷捨離後，如果不捨得將物品直接丟棄，可以選擇進行回收物品，將他們送給有需要的人。特別是衣物、手袋等都可放於衣物回收箱。不過貼身的內衣、破爛的衣服或毛公仔等則不可進行回收，以免造成細菌感染等問題。