施永青×自然學校 大自然讓你學無止境

在約20多年前，一群年輕人滿腔熱血，思考可以為香港的孩子做些甚麼。經過多時辯論、體驗及等待，他們終在1997年確立創建同時把人本、開放、自主等教育理念互為融合的自然學校(下稱「自校」)。籌備過程中，他們碰到不少困難，尤其在資金上；幸而，自校的辦校理念深受施永青先生認同，因此自校創校資金。2007年，香港首間提倡情意自然教育及自主學習的私立小學誕生了。

五大辦學理念

自校校監天鳥稱，辦學理念主要分為五方面，包括情意自然教育、人本教育、自主學習、生活與學習合一及整全人格的陶養。他指，現代學校及社會教育忽視自然體驗，孩子的活力、智力及靈性備受束縛，他們極度需要大自然的陶冶與賦能，這就是情意自然教育。而人本教育方面，學校利用與別不同的評估報告封面，每份都是小朋友該學年精選的個人獨照，成為親子共同珍視的另類成績表。當經濟發展成為大部分人牢不可破的觀念，過著物質生活之餘，人們必須保持清醒，從一己的改變，點滴做起，為地球增加多一份正能量，便是自主學習的意義。學生有愛心，會拯救動物，雖然有時沒有做好功課，但卻活出真正的生命力，這就是生命教育。整全人格的陶養意旨藉著生活法庭、生活會議、生活導師制度、教師身教等方式，讓學生在生活裡學習和體驗，成為一個懂得欣賞自己及別人、富生活趣味、敢於承擔，並有能力規劃自己生活的人。

關心教育發展

天鳥憶述，在2006年時，與一眾夥伴開始籌備創辦自校，當時遇上很多挑戰，例如團隊人選、資金問題等。而其中一位夥伴從事媒體工作，更認識施永青先生，經他引薦後，天鳥等人直訪辦公室聊天，將他們的辦校理念及願望說出來，獲施生支持並資助建校資金，終於在2007年自校成功開辦。

施生表示，因為曾經任職教師，對教育比較關心。另外，以前讀書時亦對傳統學校不太適應，因此也渴望看到學生可以開心自主地在校內學習，並學到一些對人生有幫助的技能，以及更深入了解大自然環境。施生說：「我認為教育應該這樣才有價值，而不是扭曲到讓人只是追求一些為他人定出來的標準。自然學校的理念，和我理想中很多地方都接近。因此我很支持他們。」