施永青×自然學校 大自然讓你學無止境

在約20多年前，一群年輕人滿腔熱血，思考可以為香港的孩子做些甚麼。經過多時辯論、體驗及等待，他們終在1997年確立創建同時把人本、開放、自主等教育理念互為融合的自然學校(下稱「自校」)。籌備過程中，他們碰到不少困難，尤其在資金上；幸而，自校的辦校理念深受施永青先生認同，因此自校創校資金。2007年，香港首間提倡情意自然教育及自主學習的私立小學誕生了。
文：袁雅婷 攝：林俊源
五大辦學理念
自校校監天鳥稱，辦學理念主要分為五方面，包括情意自然教育、人本教育、自主學習、生活與學習合一及整全人格的陶養。他指，現代學校及社會教育忽視自然體驗，孩子的活力、智力及靈性備受束縛，他們極度需要大自然的陶冶與賦能，這就是情意自然教育。而人本教育方面，學校利用與別不同的評估報告封面，每份都是小朋友該學年精選的個人獨照，成為親子共同珍視的另類成績表。當經濟發展成為大部分人牢不可破的觀念，過著物質生活之餘，人們必須保持清醒，從一己的改變，點滴做起，為地球增加多一份正能量，便是自主學習的意義。學生有愛心，會拯救動物，雖然有時沒有做好功課，但卻活出真正的生命力，這就是生命教育。整全人格的陶養意旨藉著生活法庭、生活會議、生活導師制度、教師身教等方式，讓學生在生活裡學習和體驗，成為一個懂得欣賞自己及別人、富生活趣味、敢於承擔，並有能力規劃自己生活的人。
關心教育發展
天鳥憶述，在2006年時，與一眾夥伴開始籌備創辦自校，當時遇上很多挑戰，例如團隊人選、資金問題等。而其中一位夥伴從事媒體工作，更認識施永青先生，經他引薦後，天鳥等人直訪辦公室聊天，將他們的辦校理念及願望說出來，獲施生支持並資助建校資金，終於在2007年自校成功開辦。
施生表示，因為曾經任職教師，對教育比較關心。另外，以前讀書時亦對傳統學校不太適應，因此也渴望看到學生可以開心自主地在校內學習，並學到一些對人生有幫助的技能，以及更深入了解大自然環境。施生說：「我認為教育應該這樣才有價值，而不是扭曲到讓人只是追求一些為他人定出來的標準。自然學校的理念，和我理想中很多地方都接近。因此我很支持他們。」
大自然是知識寶庫
施生還笑指，他讀書時不太喜歡學習，又住在荔枝角工廠區，故愛上山捉金絲貓、採野果吃，覺得大自然是知識寶庫。當知道自然學校會讓學生在自然環境中學習，便覺得很值得支持。他更指，年輕時很多知識其實都是在大自然中學來的，例如他在山坑捉魚，發現孔雀魚不是全部卵生，那些魚還會變性，這些知識都是書本上沒有的，使他更覺得大自然很神奇。
施生多方面幫助學校
天鳥稱，施生的支持和幫助有幾方面──首要是資金，讓他們得以運作。第二就是人際網絡，介紹一些有關係的朋友並讓學校連接政府高層，當時的教育局長孫明揚更曾到校支持及關心學校發展。第三是施生的身體力行，包括參與各種學校活動和主持講座等，給予他們很親切和很實在的支持。例如在2010年金融風暴之後，社會氣氛低迷，各方面都處於低潮的時刻，學校請施生來講「自然之道與香港出路」，講關於他在大自然學習體會到的東西，一些道理、智慧和見解。「施生很喜歡道德經，也會將當中意念現代化及應用出來，我們都覺得在那個時勢，香港需要多一些高階、高層的思維去解開當時的困局。」2010年該校亦舉辨了「樂活今秋」步行籌款，施生親身來主持開步禮之餘，還走脫鞋足全程。
冀創辦中學部
展望未來，天鳥希望將學校辦得愈來愈好，讓多些家長學生感受到他們的品質之後，再分享推廣出去。其次是他們一直以來都舉辦籌款活動及教授實驗課程，也有對外尋求支持，希望能夠成功創辦中學部。
讓你見識「不一樣的學校」
《學校可以不一樣──自然學校：由構思實踐到未來》
編著｜草原(黃顯華)、海洋(賴天慧)
「自然學校」這概念於1992年開始醞釀，至2007年創校團體自然協會與香港鄉村師範同學會合作，成立香港首間提倡情意自然教育及自主學習的私立小學—鄉師自然學校(簡稱「自校」)。
「自校」的辦學理念：
1.情意自然教育
2.人本教育
3.自主學習
4.整全人格的陶養
5.生活與學習合一
本書以辦學理念為主軸，讓讀者從多角度看到「自校」理念、實踐情況及其意義，希望啟發讀者深度思考孩子成長的身心需要，以及家長、老師、學校的教育選擇。
定價：港幣128元
推出日期：現正發售