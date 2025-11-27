旅發局宣布香港單車節取消 集中資源投入宏福苑五級火救援與善後工作

由旅發局主辦的「新鴻基地產香港單車節」將於11月30日舉行，吸引逾6,000名本地、內地及海外騎手參與。同日，西九文化區藝術公園大草坪將舉辦免費入場的單車節嘉年華，活動由早到晚，設有餐飲、表演、市集、運動體驗及工作坊等，參加者及市民亦可到場打卡、兌換限量禮品，一同感受嘉年華氣氛。

香港單車節嘉年華設多元運動體驗專區，讓參加者免費嘗試4款新興及特色運動，包括板網球、棍網球、高輪單車及結合伸展與尊巴的健身放鬆工作坊。現場備有器材及專人指導，新手亦可輕鬆參與，名額有限，先到先得。

嘉年華的主舞台將帶來全天候表演，包括高輪單車吸睛演出。另邀請環法「衝刺王」卡雲迪殊（Mark Cavendish）及全運會「三金皇后」李思穎到場分享騎行與比賽心得，車迷不容錯過。

美食角將匯聚10個人氣攤檔，提供甜品、輕食、咖啡、飲品及水果等，並推出期間限定口味。同場設有多個攤位，為單車節參加者準備限量禮品，為活動增添驚喜。

嘉年華亦設有運動市集，雲集逾10個國際及本地品牌，包括 bossini、Brompton、Buff、JBL、Oakley、Rapha、Shokz及ZypRoller等，為運動愛好者帶來最流行的健身器材、運動服裝、運動裝備及音樂裝置等。部分攤位更設優惠、抽獎及打卡換禮。為了配合單車節主題，現場亦有特色單車展示、摺疊車試踩及虛擬單車體驗，讓單車迷盡情探索。

打氣區同步登場 亞洲車神黃金寶領航表演賽

今年嘉年華新增打氣區及大熒幕直播，讓觀眾即時觀賞多項焦點賽事，包括首次與嘉年華同場舉行、沿西九文化區海濱新路線進行的「家庭單車樂」及「總裁慈善及名人單車遊」。屆時，環法「衝刺王」卡雲迪殊（Mark Cavendish）及「亞洲車神」黃金寶亦會參與其中，供車迷近距離觀賞。

此外，大會亦加設以Brompton世界錦標賽為靈感的摺車表演賽，由黃金寶率領車手穿上西裝，以「勒芒式起步」展開比賽，繞藝術公園一周。