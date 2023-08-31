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2023-08-31 15:30:00

旅行清單2023｜旅行執行李Checklist一覽！ 長短途去日本、英國、加拿大都適用

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旅行清單2022｜出國旅行執行李Checklist一覽！ 長短途都適用

旅行清單2022｜出國旅行執行李Checklist一覽！ 長短途都適用

相隔一段時間再去旅行，相信不少人都已將執行李技術忘得一乾二淨。想盡量空喼去但又怕帶漏東西？以下為大家整理出國旅行執行李清單，包括手提行李及寄艙行李，長短途旅行都適用！

行李清單｜手提行李

不少人去旅行時都會持手提行李上機，建議以輕便為主，最好只攜帶貴重物品、個人證件及出入境證明等，以及在飛機上需要使用到的物品。亦要緊記上機所有液體必需為100ml以下，並要放在可重複密封的透明膠袋裡，方便海關人員檢查。

1. 個人證件 (身分證、護照、簽證、機票等)

2. 銀包 (當地貨幣、港幣、信用卡、提款卡)

3. 當地電話卡、SIM卡針或萬字夾（iPhone用家留意）

4. 手提電話、手提電腦、相機 (鋰電池建議放置於手提行李)

5. 充電線、行動電源

忘記帶sim卡針的話，可以用萬字夾代替。 長途機必備頸枕。

行李清單｜手提行李

6. 原子筆 (用作填寫入境、健康申報表)

7. 防疫用品 (口罩、消毒濕紙巾、100mL以下消毒酒精/搓手液)

8. 眼罩、頸枕、耳塞 (長途機適用)

9. 空水樽

10. 護膚品 (面霜、補濕噴霧、潤唇膏)

6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖)

行李清單｜寄艙行李

寄艙行李主要分為3大類，衣物配飾、日常用品及雜物類。

衣物配飾類

衣物方面需要跟當地天氣去收拾旅行服裝，春夏季應該準備薄外套、帽子、太陽眼鏡等，會玩水上活動的更要準備泳衣、泳鏡及泳帽。而秋冬季就要攜帶保暖內衣、保暖Leggings、羽絨、頸巾、冷帽等。

  1. 外出衣服
  2. 睡衣
  3. 內衣
  4. 襪子
  5. 拖鞋
  6. 飾品 (如適用)
  7. 替換鞋子 (如適用)
  8. 外套 (如適用)
冬季必備長羽絨 夏天帶漁夫帽可遮陽。

旅行日常用品類

日常用品方面，鑑於環保問題，不少酒店現已停止提供免費牙刷、牙膏等盥洗用品，大家可先向酒店了解有否提供。另外大家亦可自備護髮素，而由於酒店毛巾有可能出現衛生問題，還是建議自備毛巾比較衛生。

  1. 牙膏、牙刷、牙線
  2. 淋浴露、洗頭水、護髮素
  3. 大浴巾、洗臉毛巾
  4. 梳子
  5. 化妝品
  6. 隱形眼鏡、眼鏡
  7. 洗面、卸妝用品
  8. 護膚用品、面膜
  9. 防曬用品
  10. 女性個人護理用品 (衛生巾、棉條、護墊)
  11. 男士剃鬚用品
  12. 口罩
這款護髮素非常便攜。 建議自備毛巾比較衛生。

雜物類

除了以上提到的日常生活用品及衣物外，其他瑣碎雜物亦非常重要。建議大家準備不同收納袋及膠袋，以分開乾淨及已穿過的衣物。較多電子用品的亦最好攜帶拖板，以方便進行充電。當然少不了平安藥，以便不時之需。

  1. 旅行萬用轉插
  2. 拖板
  3. 平安藥 (感冒藥、腸胃藥、暈車藥、止痛藥、蚊怕水)
  4. 雨傘
  5. 紙巾、消毒紙巾
  6. 密實袋、膠袋
  7. 旅行收納袋
旅行收納袋 旅行萬用轉插
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