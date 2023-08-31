旅行清單2023｜旅行執行李Checklist一覽！ 長短途去日本、英國、加拿大都適用

相隔一段時間再去旅行，相信不少人都已將執行李技術忘得一乾二淨。想盡量空喼去但又怕帶漏東西？以下為大家整理出國旅行執行李清單，包括手提行李及寄艙行李，長短途旅行都適用！
行李清單｜手提行李
不少人去旅行時都會持手提行李上機，建議以輕便為主，最好只攜帶貴重物品、個人證件及出入境證明等，以及在飛機上需要使用到的物品。亦要緊記上機所有液體必需為100ml以下，並要放在可重複密封的透明膠袋裡，方便海關人員檢查。
1. 個人證件 (身分證、護照、簽證、機票等)
2. 銀包 (當地貨幣、港幣、信用卡、提款卡)
3. 當地電話卡、SIM卡針或萬字夾（iPhone用家留意）
4. 手提電話、手提電腦、相機 (鋰電池建議放置於手提行李)
5. 充電線、行動電源
行李清單｜手提行李
6. 原子筆 (用作填寫入境、健康申報表)
7. 防疫用品 (口罩、消毒濕紙巾、100mL以下消毒酒精/搓手液)
8. 眼罩、頸枕、耳塞 (長途機適用)
9. 空水樽
10. 護膚品 (面霜、補濕噴霧、潤唇膏)
行李清單｜寄艙行李
寄艙行李主要分為3大類，衣物配飾、日常用品及雜物類。
衣物配飾類
衣物方面需要跟當地天氣去收拾旅行服裝，春夏季應該準備薄外套、帽子、太陽眼鏡等，會玩水上活動的更要準備泳衣、泳鏡及泳帽。而秋冬季就要攜帶保暖內衣、保暖Leggings、羽絨、頸巾、冷帽等。
- 外出衣服
- 睡衣
- 內衣
- 襪子
- 拖鞋
- 飾品 (如適用)
- 替換鞋子 (如適用)
- 外套 (如適用)
旅行日常用品類
日常用品方面，鑑於環保問題，不少酒店現已停止提供免費牙刷、牙膏等盥洗用品，大家可先向酒店了解有否提供。另外大家亦可自備護髮素，而由於酒店毛巾有可能出現衛生問題，還是建議自備毛巾比較衛生。
- 牙膏、牙刷、牙線
- 淋浴露、洗頭水、護髮素
- 大浴巾、洗臉毛巾
- 梳子
- 化妝品
- 隱形眼鏡、眼鏡
- 洗面、卸妝用品
- 護膚用品、面膜
- 防曬用品
- 女性個人護理用品 (衛生巾、棉條、護墊)
- 男士剃鬚用品
- 口罩
雜物類
除了以上提到的日常生活用品及衣物外，其他瑣碎雜物亦非常重要。建議大家準備不同收納袋及膠袋，以分開乾淨及已穿過的衣物。較多電子用品的亦最好攜帶拖板，以方便進行充電。當然少不了平安藥，以便不時之需。
- 旅行萬用轉插
- 拖板
- 平安藥 (感冒藥、腸胃藥、暈車藥、止痛藥、蚊怕水)
- 雨傘
- 紙巾、消毒紙巾
- 密實袋、膠袋
- 旅行收納袋