旅行穿搭｜余香凝余潔滢示範 Love, Bonito旅遊系列 勞動節限時優惠

Jennifer及Zoe的樣貌及身型也十分相近，從小到大感情非常要好。雖然Jennifer已為人妻，更剛宣布懷有第二胎，但也無損兩姊妹深厚感情，趁寶寶出生前把握時間相約出遊，並穿上Love, Bonito全新春季系列，以孖公仔造型示人。

這次閨蜜遊，Jennifer挑選啡色吊帶連身中長裙，成熟而又顯蘊味；而Zoe則以少見的磚紅色吊帶背心配上白色短褲。兩人亦換上旅遊必備的白色系列在戶外椰林樹下拍照，穿上短裙大show長腿，非常吸睛。懷孕中的Jennifer依然四肢纖柔，她笑謂：「趁現在活動自如要影多些戶外靚相，寶寶應該也很喜歡戶外，我一邊擺pose，寶寶肚裏也活躍得不停跳動，將來應該也很喜歡戶外活動！」

夏日吊帶造型

Jennifer挑選了啡色吊帶連身中長裙（$449），寬鬆剪裁令懷孕的她舒適自在，展現時尚靚媽的姿態，腰側更有通空設計，即使天氣炎熱也有小小的透氣位，而且內置胸墊，肩帶亦可調節及有側袋，絕對是細心的加分位。

而Zoe則穿上磚紅色吊帶背心（$235）及白色通花裙褲（$269），成熟中帶點少女味，絲緞吊帶背心適合日常到晚間的約會穿搭，質地以輕薄柔軟，更有10種顏色可以選擇，方便配搭任何造型；白色高腰A字剪裁的裙褲款，可令雙腿更顯修長，而且內附裡布，不用擔心透薄走光，更備有側袋方便攜帶隨身物品。