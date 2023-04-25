旅行穿搭｜余香凝余潔滢示範 Love, Bonito旅遊系列 勞動節限時優惠

最近大家都紛紛外出旅遊，適逢勞動節長周末來臨，相信很多人都會來個小旅行。Love, Bonito近日特別邀請圈中親生姊妹余香凝(Jennifer)及余潔滢(Zoe)演繹全新旅遊穿搭，為女生們提供更多穿搭靈感，在旅行、約會時留下美好回憶。
Jennifer及Zoe的樣貌及身型也十分相近，從小到大感情非常要好。雖然Jennifer已為人妻，更剛宣布懷有第二胎，但也無損兩姊妹深厚感情，趁寶寶出生前把握時間相約出遊，並穿上Love, Bonito全新春季系列，以孖公仔造型示人。
這次閨蜜遊，Jennifer挑選啡色吊帶連身中長裙，成熟而又顯蘊味；而Zoe則以少見的磚紅色吊帶背心配上白色短褲。兩人亦換上旅遊必備的白色系列在戶外椰林樹下拍照，穿上短裙大show長腿，非常吸睛。懷孕中的Jennifer依然四肢纖柔，她笑謂：「趁現在活動自如要影多些戶外靚相，寶寶應該也很喜歡戶外，我一邊擺pose，寶寶肚裏也活躍得不停跳動，將來應該也很喜歡戶外活動！」
夏日吊帶造型
Jennifer挑選了啡色吊帶連身中長裙（$449），寬鬆剪裁令懷孕的她舒適自在，展現時尚靚媽的姿態，腰側更有通空設計，即使天氣炎熱也有小小的透氣位，而且內置胸墊，肩帶亦可調節及有側袋，絕對是細心的加分位。
而Zoe則穿上磚紅色吊帶背心（$235）及白色通花裙褲（$269），成熟中帶點少女味，絲緞吊帶背心適合日常到晚間的約會穿搭，質地以輕薄柔軟，更有10種顏色可以選擇，方便配搭任何造型；白色高腰A字剪裁的裙褲款，可令雙腿更顯修長，而且內附裡布，不用擔心透薄走光，更備有側袋方便攜帶隨身物品。
單肩設計展現小性感
Jennifer穿上白色連身短裙（$339），露出修長雙腿，散發清新氣息。連身裙以輕盈舒適質料而成，適合日常或任何場合穿著，內有裡布，不用額外打底，穿起來清爽舒適。Zoe挑選米色單肩上衣（$269），配襯白色裙褲（$269）青春活潑。米色單肩上衣展現小性感，柔軟舒適的質料，容易配搭而且十分吸晴。
勞動節長週末限時優惠
由2023年4月28日（上午10時）至5月1日（晚上11：59），凡於門市或官網物滿$800或以上，輸入優惠碼「WEEKEND-15」，即可享有85折優惠；購物滿$1,000或以上，輸入優惠碼「WEEKEND-20」，即可享有8折優惠。優惠只限LBCommunity+ 會員，新會員即場登記，也可即時享有折扣優惠。優惠可重複使用。
4月限定優惠
另外亦有4月限定迎新優惠，新會員凡於Love, Bonito 官網首次購買任何產品，輸入優惠碼「WELCOMELB-10」，不用最低消費限制，可享有9折優惠兼享本地免運費。僅於官網限定，優惠期至2023年4月30日。