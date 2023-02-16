旅行穿搭｜Love, Bonito旅行服飾 多個限時優惠/星期日免費派雪糕

隨著各地通關，不少人都準備下一躺旅程，Love, Bonito準備一系列新品，讓大家襯出穿梭白天到晚上的旅行穿搭，以及上班或約會服飾。品牌更在整個2月推出限時推廣活動及優惠，包括BFF 9折購物禮遇、二次購物85折優惠，讓大家與好姊妹一同購物。Love, Bonito會員星期日(2月18日)到朗豪坊店，更可免費兌換Venchi Gelato雪糕一杯！

2月是充滿愛與浪漫的月份，Love, Bonito將2月定為 Galentine's Day，並新推出Galentine系列，讓大家與大家與母親、姊妹及好友等一起慶祝，亦十分適合外遊，包括Jaylin鬆身的連身衣，以亞麻質地製成，中間的中空小細節露出性感腹部，可以享受舒適的一天；Thylane波點連身裙適合於白天宴會或休閒的約會時穿著，貼身的剪裁，突顯完美的身形。優雅的Guada蕾絲飾邊泡泡袖上衣，是浪漫主義者的完美穿搭，精美的蕾絲細節，適合打造迷人的造型。系列單品將於每週更新上架，大家密切留意。