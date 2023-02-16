旅行穿搭｜Love, Bonito旅行服飾 多個限時優惠/星期日免費派雪糕

隨著各地通關，不少人都準備下一躺旅程，Love, Bonito準備一系列新品，讓大家襯出穿梭白天到晚上的旅行穿搭，以及上班或約會服飾。品牌更在整個2月推出限時推廣活動及優惠，包括BFF 9折購物禮遇、二次購物85折優惠，讓大家與好姊妹一同購物。Love, Bonito會員星期日(2月18日)到朗豪坊店，更可免費兌換Venchi Gelato雪糕一杯！
2月是充滿愛與浪漫的月份，Love, Bonito將2月定為 Galentine's Day，並新推出Galentine系列，讓大家與大家與母親、姊妹及好友等一起慶祝，亦十分適合外遊，包括Jaylin鬆身的連身衣，以亞麻質地製成，中間的中空小細節露出性感腹部，可以享受舒適的一天；Thylane波點連身裙適合於白天宴會或休閒的約會時穿著，貼身的剪裁，突顯完美的身形。優雅的Guada蕾絲飾邊泡泡袖上衣，是浪漫主義者的完美穿搭，精美的蕾絲細節，適合打造迷人的造型。系列單品將於每週更新上架，大家密切留意。
2月限時推廣活動及優惠：
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即日至2月28日（中環及旺角店限定）
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學生95折優惠
於Love, Bonito中環店及旺角店首次購物並出示有效學生證，即可享受95折優惠；購物滿 $650或以上，則可享有首次購物的9折優惠； 2 月內於店第二次購物可享有85折優惠。
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即日至2月28日（中環及旺角店限定）
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BFF 9折購物禮遇
與摰愛親朋到Love, Bonito中環店及旺角店即場登記成為
LBCommunity+ 會員，即時購物滿$550可享有9折優惠；2 月內於店第二次購物可享有85折優惠。
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即日至2月28日
（中環、旺角店及官網）
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9折迎新優惠
登記成為LBCommunity+ 會員即可享有9折迎新優惠。於Love, Bonito門市或官網首次購物滿$650或以上，即可享有9折優惠（輸入優惠碼：WELCOMELB-10）；2 月內於店第二次購物可享有85折優惠。*優惠適用於中環、旺角店及官網。
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即日至2月28日（中環及旺角店限定）
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二次購物享有85折優惠
為答謝您的再次光臨，2 月內於Love, Bonito中環及旺角店第二次購物即可享有85折優惠。
*必須是LBCommunity+ 會員，並於Love, Bonito購物過一次才能享有此優惠。*優惠適用於中環、旺角店及官網。
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2023年2月18日
下午3-6時
(旺角店)
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Love, Bonito x Venchi 甜蜜禮遇
LBCommunity+ 會員或新登記成為 LBCommunity+ 會員即可免費兌換一杯 Venchi Gelato雪糕；在店內選購兩件或以上單品，即可享有85折優惠！
*必須是LBCommunity+ 會員才能享有此優惠。
*優惠只適用於中環及朗豪坊零售店。*新客戶如在兌換雪糕後的一星期內，再次於店內作第二次購物，即可享有85折優惠（須購買兩件或以上單品）。