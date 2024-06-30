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生活
2024-06-30 11:00:00

旅行衣服有味難重著？ 5個去除衣物異味貼士 輕鬆解決燒肉、打邊爐味

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生活冷知識｜旅行衣服有味難重著？ 5個去除衣物異味貼士 輕鬆解決燒肉、打邊爐味

生活冷知識｜旅行衣服有味難重著？ 5個去除衣物異味貼士 輕鬆解決燒肉、打邊爐味

為了節省行李空間和重量，不少人在旅行時都會重複着用衣服，但如果有燒肉、打邊爐等容易沾上氣味的行程，衣服便會變得難以重複着用。以下就教5個去除衣物異味的貼士，在沒有洗衣機的情況下亦可以重複穿着衣服！

去除衣物異味｜活性炭包

活性炭具有吸濕、淨味及除臭的作用，如果知道旅行途中會有容易沾上氣味的行程，可以先在旅行前準備活性炭包，方便去除意味時使用。只要將帶有異味的衣物與活性炭包一同放入密實袋，關好後靜置一晚便可以去除衣服上的異味。

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旅行時容易因燒肉、打邊爐等活動而令衣服沾滿氣味。 活性炭具有吸濕、淨味及除臭的作用。 旅行時可預先準備以助除臭。

去除衣物異味｜洗澡後掛浴室

霧氣可以幫助帶走衣服上的異味，而一般在洗澡後浴室內都會因溫差而留下不少霧氣，建議可以在洗澡後將帶有異味的衣服掛進浴室內，只需約15分鐘的時間便可以將衣服上的異味帶走。

不少人在旅行時都會重新穿著恤衫、外套等。 但若沾上食物的氣味或其他異味便難以繼續穿戴。 可以在洗澡後利用浴室的水氣來帶走衣服上的異味。

去除衣物異味｜吹風+衣物噴霧

不少人都會直接在衣服上噴上衣物噴霧來除臭，但如果在剛沾上異味的衣服上立刻噴衣物噴霧的話，不但無法去除異味，還會讓異味與衣物噴霧的味道混合在一起，變成更難以接受的味道。建議可以相將衣服掛在有風的地方吹風來去除大部分的異味，然後在吹風一晚後才使用衣物噴霧，楊異味的存在感降至最低。

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建議盡量放在通風位置吹散衣服的異味。 在酒店或民宿居住時，可以將衣服放在冷氣機口下。 最好在衣服吹風後才使用衣物噴霧。

去除衣物異味｜風筒

若果想快速去除衣物的異味，可以將衣服放入一個大的膠袋中，然後用風筒以凍風順著同一個方向吹十分鐘，讓衣物的纖維可以在短時間內被風筒的凍風打散，從而去除沾附在衣物上的異味。

打邊爐同樣會令衣服沾滿味道。 風筒除了吹頭髮外，還可以吹散衣服的味道。 最好使用凍風吹衣服。

去除衣物異味｜濕毛巾+熨斗

有些人在旅行時會帶同旅行用的熨斗一起出行，以便可以隨時穿着整齊的衣服，而除了幫助衣服去皺外，熨斗亦同時有去除異味的作用，只需將濕毛巾鋪在衣服上，然後用熨斗慢慢刷燙便可讓衣服上的異味轉移在毛巾上，從而幫助去除異味。

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旅行時若有帶同熨斗，可用以吸走異味。 濕毛巾不宜過濕，應盡量擰乾。 有需要亦可配合衣物噴霧使用。
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