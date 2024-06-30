生活冷知識｜旅行衣服有味難重著？ 5個去除衣物異味貼士 輕鬆解決燒肉、打邊爐味

為了節省行李空間和重量，不少人在旅行時都會重複着用衣服，但如果有燒肉、打邊爐等容易沾上氣味的行程，衣服便會變得難以重複着用。以下就教5個去除衣物異味的貼士，在沒有洗衣機的情況下亦可以重複穿着衣服！

去除衣物異味｜活性炭包 活性炭具有吸濕、淨味及除臭的作用，如果知道旅行途中會有容易沾上氣味的行程，可以先在旅行前準備活性炭包，方便去除意味時使用。只要將帶有異味的衣物與活性炭包一同放入密實袋，關好後靜置一晚便可以去除衣服上的異味。

去除衣物異味｜洗澡後掛浴室 霧氣可以幫助帶走衣服上的異味，而一般在洗澡後浴室內都會因溫差而留下不少霧氣，建議可以在洗澡後將帶有異味的衣服掛進浴室內，只需約15分鐘的時間便可以將衣服上的異味帶走。

去除衣物異味｜吹風+衣物噴霧 不少人都會直接在衣服上噴上衣物噴霧來除臭，但如果在剛沾上異味的衣服上立刻噴衣物噴霧的話，不但無法去除異味，還會讓異味與衣物噴霧的味道混合在一起，變成更難以接受的味道。建議可以相將衣服掛在有風的地方吹風來去除大部分的異味，然後在吹風一晚後才使用衣物噴霧，楊異味的存在感降至最低。

去除衣物異味｜風筒 若果想快速去除衣物的異味，可以將衣服放入一個大的膠袋中，然後用風筒以凍風順著同一個方向吹十分鐘，讓衣物的纖維可以在短時間內被風筒的凍風打散，從而去除沾附在衣物上的異味。