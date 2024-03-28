旅行Sim Card合集 泰國/日本/韓國/新加坡/馬來西亞 復活節限定買一送一優惠 最平$2/日

旅行Sim Card合集！臨近復活節假，不少香港人都會選擇外遊，以下為大家介紹4款外遊必備Sim Card，有齊各大熱門旅遊國家，包括新加坡、馬來西亞、泰國、日本、韓國，限定優惠買一送一，最平低至HK$2/日！