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生活
2024-03-28 15:00:00

旅行Sim Card合集 泰國/日本/韓國/新加坡/馬來西亞 復活節限定買一送一優惠 最平$2/日

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旅行Sim Card合集 泰國/日本/韓國/新加坡/馬來西亞 復活節限定買一送一優惠 最平$2/日

旅行Sim Card合集 泰國/日本/韓國/新加坡/馬來西亞 復活節限定買一送一優惠 最平$2/日

旅行Sim Card合集！臨近復活節假，不少香港人都會選擇外遊，以下為大家介紹4款外遊必備Sim Card，有齊各大熱門旅遊國家，包括新加坡、馬來西亞、泰國、日本、韓國，限定優惠買一送一，最平低至HK$2/日！

旅行Sim Card1. 泰國AIS 5/10/15 Sim Card

  • 使用AIS網路

KKday優惠：

3GB5日）HK$34/2張，平均HK$17/

5GB10日）HK$47/2張，平均HK$23.5/

8GB15日）HK$59/2張，平均HK$29.5/

*另設香港寄送服務

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泰國AIS 5/10/15天 Sim Card

泰國AIS 5/10/15天 Sim Card

旅行Sim Card2. 日本DOCOMO 5/ 10/ 15 Sim Card

- 使用NTT Docomo / IIJ網路

KKday優惠：

3GB5日）HK$69/2張，平均HK$34.5/

5GB10日）HK$100/2張，平均HK$50/

8GB15日）HK$125/2張，平均HK$62.5/

*另設香港寄送服務

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日本DOCOMO 5/ 10/ 15天 Sim Card

日本DOCOMO 5/ 10/ 15天 Sim Card

旅行Sim Card3. 韓國SKT 5/10/15 Sim Card（指定方案贈送購物禮券）

- 使用SKT網路

KKday優惠：

3GB5日）HK$63/2張，平均HK$31.5/

5GB10日）HK$75/2張，平均HK$37.5/

8GB15日）HK$88/2張，平均HK$44/

*另設香港寄送服務

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韓國SKT 5/10/15天 Sim Card

韓國SKT 5/10/15天 Sim Card

旅行Sim Card4. 新加坡、馬來西亞SingTelMaxis 5/10/15 Sim Card

- 使用SingTel Maxis網路

KKday優惠：

3GB5日）HK$56/2張，平均HK$28/

5GB10日）HK$69/2張，平均HK$34.5/

8GB15日）HK$88/2張，平均HK$44/

*另設香港寄送服務

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新加坡、馬來西亞SingTel、Maxis 5/10/15天 Sim Card

新加坡、馬來西亞SingTel、Maxis 5/10/15天 Sim Card

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