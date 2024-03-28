旅行Sim Card合集 泰國/日本/韓國/新加坡/馬來西亞 復活節限定買一送一優惠 最平$2/日

旅行Sim Card合集！臨近復活節假，不少香港人都會選擇外遊，以下為大家介紹4款外遊必備Sim Card，有齊各大熱門旅遊國家，包括新加坡、馬來西亞、泰國、日本、韓國，限定優惠買一送一，最平低至HK$2/日！
旅行Sim Card｜1. 泰國AIS 5/10/15天 Sim Card
- 使用AIS網路
KKday優惠：
3GB（5日）HK$34/2張，平均HK$17/張
5GB（10日）HK$47/2張，平均HK$23.5/張
8GB（15日）HK$59/2張，平均HK$29.5/張
*另設香港寄送服務
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旅行Sim Card｜2. 日本DOCOMO 5/ 10/ 15天 Sim Card
- 使用NTT Docomo / IIJ網路
KKday優惠：
3GB（5日）HK$69/2張，平均HK$34.5/張
5GB（10日）HK$100/2張，平均HK$50/張
8GB（15日）HK$125/2張，平均HK$62.5/張
*另設香港寄送服務
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旅行Sim Card｜3. 韓國SKT 5/10/15天 Sim Card（指定方案贈送購物禮券）
- 使用SKT網路
KKday優惠：
3GB（5日）HK$63/2張，平均HK$31.5/張
5GB（10日）HK$75/2張，平均HK$37.5/張
8GB（15日）HK$88/2張，平均HK$44/張
*另設香港寄送服務
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旅行Sim Card｜4. 新加坡、馬來西亞SingTel、Maxis 5/10/15天 Sim Card
- 使用SingTel 、Maxis網路
KKday優惠：
3GB（5日）HK$56/2張，平均HK$28/張
5GB（10日）HK$69/2張，平均HK$34.5/張
8GB（15日）HK$88/2張，平均HK$44/張
*另設香港寄送服務