旅遊優惠｜東瀛遊疫後勁賺2,069萬連開2分店 EGL感謝祭最高減$2,000/自由行套票減$800

東瀛遊疫後首個暑期旺季報團人數大幅飊升，逾2.5萬人，破1,200團出發，整體客量回復疫情時的8成多。東瀛遊2023上半年業績亦迎來好消息，疫情以來首度轉虧為盈，賺2,069萬元，收入達5.4億，是3年來首次獲利。

暑假團暢 旺 賞楓團滿額

東瀛遊執行董事禤國全表示：「今年係疫情後首個暑期旺季，客人報團比預期早，日本繼續成為香港人熱愛的旅遊目的地，整體報團有顯著增長，超過2.5萬人，突破1000團出發。在航運力及人力資源不足之情況下，現時的報團人數已回復至疫情前的80%，已略為跑贏大市。當中仍以日本團最受歡迎，暑期約500團出發，佔整體客數一半，創下新高，其次是韓國、台灣、泰國等東南亞、亦有超過300團出發。適逢紅葉及聖誕旺季即將來臨、其中北海道賞楓團推出不久已火速爆滿，預計第三季整體營業額比前季飆升接近3成，加上秋季更是中國、長線團的旺季，期待收入甚至可超越疫情前水平。」