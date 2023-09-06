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2023-09-06 17:35:46

旅遊優惠｜東瀛遊疫後勁賺2,069萬連開2分店 EGL感謝祭最高減$2,000/自由行套票減$800

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旅遊優惠｜東瀛遊疫後勁賺2,069萬連開2分店 EGL旅遊全球感謝祭最高減$2,000/自由行套票減$800

旅遊優惠｜東瀛遊疫後勁賺2,069萬連開2分店 EGL旅遊全球感謝祭最高減$2,000/自由行套票減$800

東瀛遊疫後首個暑期旺季報團人數大幅飊升，逾2.5萬人，破1,200團出發，整體客量回復疫情時的8成多。東瀛遊2023上半年業績亦迎來好消息，疫情以來首度轉虧為盈，賺2,069萬元，收入達5.4億，是3年來首次獲利。

暑假團暢 賞楓團滿額

東瀛遊執行董事禤國全表示：「今年係疫情後首個暑期旺季，客人報團比預期早，日本繼續成為香港人熱愛的旅遊目的地，整體報團有顯著增長，超過2.5萬人，突破1000團出發。在航運力及人力資源不足之情況下，現時的報團人數已回復至疫情前的80%，已略為跑贏大市。當中仍以日本團最受歡迎，暑期約500團出發，佔整體客數一半，創下新高，其次是韓國、台灣、泰國等東南亞、亦有超過300團出發。適逢紅葉及聖誕旺季即將來臨、其中北海道賞楓團推出不久已火速爆滿，預計第三季整體營業額比前季飆升接近3成，加上秋季更是中國、長線團的旺季，期待收入甚至可超越疫情前水平。」

東瀛遊將於9月8至12日，一連5天舉行「EGL旅遊全球感謝祭」。

東瀛遊將於9月8至12日，一連5天舉行「EGL旅遊全球感謝祭」。

2半年開3

東瀛遊亦加碼投資，拓展加開新舖，繼九龍灣店於今年5月開業後，宣布再加添兩間新店，分別為上星期開幕的屯門華都大道分店，以及將9月下旬開幕的將軍澳東海城分店，開展九龍東版圖。目前集團在港九新界及澳門開設9間門市，員工數目370人，將增聘人手至疫情前8成至460人，以應付需求。

東瀛遊今年加添屯門及將軍澳東海城兩間新店。 東瀛遊今年加添屯門及將軍澳東海城兩間新店。

EGL旅遊全球感謝祭 澳洲6天團低至$9,999

為答謝客人長期支持及慶祝屯門全新分店開業，東瀛遊宣布，將於9812日，一連5天舉行「EGL旅遊全球感謝祭」，推出一系列超級震撼優惠，長線團最高勁減高達$2,000。首推澳洲黃金海岸6天團，每位低至$9999+(全包機場稅、燃油附加費及免收導遊司機服務費)。最抵玩有韓亞航空「首爾潮流、打卡熱點5天抵玩之旅」至抵價$2,199。除此之外，精選多個地區旅遊優惠，指定東南亞、中國長線旅行團及郵輪船票勁減$500、日本團減$300、自由行套票減$800，適用於全線分行、電話報名中心、網站及WhatsApp同步報名。屯門分店更可享有獨家超值優惠，報順德美食純玩2(享用3餐名菜)只需$299+。推廣期間於屯門報名任何產品更會獲贈精美禮品。

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EGL旅遊全球感謝祭」全線產品優惠

日期：9812

產品優惠：https://www.egltours.com/egl_megasales_2023/index.html

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