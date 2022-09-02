上水美食｜新開打卡和洋料理居酒屋「丼道」 特色丼飯最平＄75起 少見和風蘋果咖喱

上水廣場最近有新日本餐廳進駐，新派和洋料理居酒屋「丼道」提供十多款不同口味的特色丼飯、和風蘋果咖喱菜式和洋風忌廉咖喱意粉。作為居酒屋，餐牌上亦有多款日式小食、日本直送甜品及日本酒，最適合和同事朋友收工到店舖把酒暢聚。
十多款日式丼飯最平＄75起
多款丼飯中心水是海の幸丼 - 海鮮刺身丼 ($115)，刺身食材新鮮直送，鮮味無比。丼飯裡頭包括多款刺身，如三文魚、赤身吞拿魚、油甘魚、赤蝦、八爪魚等等，非常豐富，客人絕對大滿足！還有經典鉄火丼 - 醬油漬吞拿魚刺身丼 ($125)，赤身經醬油、味醂等醃製過，入口鹹鮮兼備，口感極佳，再鋪上自家調配的醋飯上，整體質素有驚喜！而自家製吉列豬扒咖喱 ($78)都是店舖招牌貨，咖喱加入蘋果煮製，味道濃郁而且有淡淡果香，貼近日本口味。
日系型格玩味裝修
「丼道」以原木色為設計基調，更首次與本地藝術創作家蔡耀東先生(Terence Choi) 合作，度身設計一系列新派浮世繪風格的畫作，其作品更製作成片畫藝術裝置，展示於餐廳當眼處，相當吸睛！用上開放式廚房設計，讓食客享受美味的日本料理之際，亦可同步欣賞師傅製作美食，氣氛特別好。店內更設有精品區，展示一系列《街頭霸王》遊戲造型精品和精巧的鐵路模型，玩味十足，客人們來到一定可以盡慶而歸。
丼道
地址: 上水龍琛路 39 號上水廣場 3 樓 317-320 號鋪
營業時間: 上午 11 時 30 分至晚上 10 時 (星期一至日)