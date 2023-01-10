上環西餐｜上環$68起食新派法國Fusion菜 巴黎藍帶大廚主理 全新煮法演繹麻婆豆腐、湛江雞

最近上環新開亞洲法式 Fusion菜餐廳Goldfinch，老闆兼總廚Yat在巴黎藍帶學院進修廚藝課程，畢業後曾在杜拜、澳洲、厄瓜多爾和法國等多個國家的餐廳擔任廚師擷取靈感，其創作的菜式可謂集百家之大成，非常獨特！

上環新派法國Fusion菜

餐廳樓酒兩層，很有法式小酒館的氣氛，餐牌上有多款港人熟悉的菜式名字，如麻婆豆腐、湛江雞等等，但做法卻是截然不同。Mapo Tofu($98)，創作靈感取材於中國四川的麻婆豆腐，以及中東的鷹嘴豆泥沾醬。「這個菜式用了黃豆，即是麻婆豆腐其中一種原材料去取代鷹嘴豆製成沾醬，上面則有以麻辣醬炒香的雜箘，亦用了炸蓮藕片。」老闆兼總廚Yat分享道。單看外形賣相完全聯想不到麻婆豆腐，但一入口味蕾就已喚起記憶，不單保留到麻婆豆腐原有的香辣味道，更附帶著口感綿密的黃豆蓉，令人印象深刻。