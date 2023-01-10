上環西餐｜上環$68起食新派法國Fusion菜 巴黎藍帶大廚主理 全新煮法演繹麻婆豆腐、湛江雞

最近上環新開亞洲法式 Fusion菜餐廳Goldfinch，老闆兼總廚Yat在巴黎藍帶學院進修廚藝課程，畢業後曾在杜拜、澳洲、厄瓜多爾和法國等多個國家的餐廳擔任廚師擷取靈感，其創作的菜式可謂集百家之大成，非常獨特！
上環新派法國Fusion菜
餐廳樓酒兩層，很有法式小酒館的氣氛，餐牌上有多款港人熟悉的菜式名字，如麻婆豆腐、湛江雞等等，但做法卻是截然不同。Mapo Tofu($98)，創作靈感取材於中國四川的麻婆豆腐，以及中東的鷹嘴豆泥沾醬。「這個菜式用了黃豆，即是麻婆豆腐其中一種原材料去取代鷹嘴豆製成沾醬，上面則有以麻辣醬炒香的雜箘，亦用了炸蓮藕片。」老闆兼總廚Yat分享道。單看外形賣相完全聯想不到麻婆豆腐，但一入口味蕾就已喚起記憶，不單保留到麻婆豆腐原有的香辣味道，更附帶著口感綿密的黃豆蓉，令人印象深刻。
皮脆肉嫩法式湛江雞
「湛江雞是廣東四大名雞之一，放養了120日，跟一般的雞肉相比肉質較為滑嫩肥美。」來到餐廳必點招牌菜Zhanjiang Chicken($268)，改良自法式煮法，單是烹調湛江雞的步驟就已經非常繁複，廚師先以傳統法式香料醃製一晚，風乾數小時，繼而慢煮，再煎香外皮。另外餐廳更特別設計出三款自家調味醬一同上桌，分別是以雞骨及新鮮生蠔打碎淆製而成的醬汁、新鮮金桔榨汁調製而成的醬汁、以金桔取代柚子製作的桔子胡椒，雞肉又香又嫩，風味十足！另一款主菜Beef Short Ribs($298)以印尼的巴東牛肉為靈感，先將牛小排慢煮了12小時，再淋上巴東牛肉的醬汁，配搭菲律賓小食粟米脆粒，最後澆上意大利玉米糕泡沬及羽衣甘藍以增加風味層次。
Goldfinch
地址：香港中環善慶街 2 號地舖及閣樓
電話 ：9762 7528
營業時間 ：星期二至日 12:00 - 22:00 (星期一休息)