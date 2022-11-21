世界盃2022｜睇波要食卡樂B！全新茄汁味薯片＋蜜糖烤雞翼味薯片 抽獎贏取豐富獎品

世界盃正式開鑼！準備好和朋友一齊睇波支持愛隊未？為與全港球迷一起迎接世界盃足球狂熱，卡樂B特意為一眾粉絲送上全新滋味驚喜，推出「睇波零食三甲」激量裝—包括全新「茄汁味薯片」及「蜜糖烤雞翼味薯片」以及「蜂蜜牛油味薯片」，全部都香脆滋味，絕對是睇波必備零食！

全新茄汁味薯片＋蜜糖烤雞翼味薯片 不少港人都喜愛卡樂B「蕃茄味薯片」，今次新推出的「茄汁味薯片」就更加酸香惹味，入口散發香濃而酸甜的茄汁味，將茄味瞬間提升至另一層次！而另一款「蜜糖烤雞翼味薯片」則將港人BBQ至愛的蜜糖烤雞翼演化成香脆薯片，除了香甜濃稠的蜜糖滋味外，細嚐之下更散發出陣陣燒烤煙燻香氣，獨特口味保證一試難忘！卡樂B「茄汁味薯片」、「蜜糖烤雞翼味薯片」及「蜂蜜牛油味薯片」激量裝淨重量192克，由香港工場新鮮生產，讓大家品嚐到最新鮮的薯片！產品已於各大超級市場、便利店及零售店發售，各位薯片及足球狂迷必搶！