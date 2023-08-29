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旅遊飲食
2023-08-29 09:50:00

中式糖水食譜｜蓮子百合綠豆沙、紅豆薏米水等5款養生美顏糖水推薦

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中式糖水食譜｜蓮子百合綠豆沙、紅豆薏米水等5款養生美顏糖水推薦

中式糖水食譜｜蓮子百合綠豆沙、紅豆薏米水等5款養生美顏糖水推薦

美顏中式糖水可以幫助調理的作用。以下就為大家介紹5款養生美顏中式糖水食譜。食譜簡單易做，想清熱解毒、健脾養胃，有時間的話不妨在家中製作吧！

中式糖水食譜1美白養顏－木瓜牛奶燉燕窩

木瓜牛奶就有美白養顏的功效，燕窩類的燕窩酸更可補充膠原蛋白，特別適合女士食用。而且食材準備和製作方法都特別簡單，大家不妨一試吧！

木瓜牛奶燉燕窩材料：

- 木瓜 100g

- 牛奶 300mL

- 即食燕窩 1瓶

- 冰糖 少許

木瓜牛奶燉燕窩做法

1.木瓜去皮去核切塊，與牛奶一起放入燉盅。

2.隔水燉10分鐘，再加些許冰糖。

3.燉好後加入燕窩攪勻即可。

中式糖水食譜｜木瓜牛奶燉燕窩特別適合女士食用。（instagram @leooxar） 中式糖水食譜｜市面上有不少即食燕窩。

中式糖水食譜2暖宮暖身－紅豆桂花酒釀丸子

長期待在冷氣扡方，會導致手腳容易變得冰冷，而且抵抗力亦會受到影響。這款紅豆桂花酒釀丸子就有暖身的作用，可以幫助易寒體質解決手腳冰冷的問題。而且更有暖宮的作用，可以在經期時幫助舒緩經痛。

紅豆桂花酒釀丸子材料及做法

- 紅豆 80g

- 小丸子 適量

- 酒釀 50g

- 藕粉 15g

- 冰糖 適量

- 桂花蜜 適量

1.紅豆提前4小時浸軟，再加入水煮成紅豆沙。

2.在紅豆沙中放入酒釀再煮開。

3.小丸子在另一個鍋中煮至浮起，撈起過冷水後放入紅豆沙裡繼續煮。

4.藕粉加點水攪勻倒入紅豆沙中，並攪拌至濃稠。

5.出鍋後放適量桂花蜜在紅豆沙上即可。

中式糖水食譜｜紅豆桂花酒釀丸子，如果買不到小丸子，也可以自己用糯米粉製作。（instagram @rainbow_k_kitchen） 中式糖水食譜｜紅豆沙屬不少人喜歡的中式糖水。（instagram @rainbow_k_kitchen）

中式糖水食譜3｜清熱解毒－蓮子百合綠豆糖水

綠豆有着清熱解毒的作用，而且亦能夠止渴利尿，清除暑氣，再加上清熱潤燥的蓮子和百合，在這個炎熱的夏天中實屬一個不錯的養生選擇。不過綠豆性質較甘涼，因此易寒體質不太適宜食用。

蓮子百合綠豆糖水材料：

- 綠豆 50g 

- 蓮子 10g

- 乾百合 10g

- 清水600mL

- 冰糖 10g

蓮子百合綠豆糖水做法

1.把綠豆提前8至12小時浸泡，蓮子和百合則提前2小時浸泡，所有材料在浸泡後洗淨。

2.綠豆和蓮子加入清水，在鍋中以大火煮滾後，轉小火煮30分鐘。

3.放入百合再煮10分鐘

4.加入冰糖再煮2分鐘即可。

中式糖水食譜｜綠豆糖水會比一般的綠豆沙稀。（instagram @gulovefood）

中式糖水食譜｜綠豆糖水會比一般的綠豆沙稀。（instagram @gulovefood）

中式糖水食譜4｜健脾養胃－小米蕃薯粥

小米有補氣、健脾、養胃等作用，而以小米熬粥，營養價值便更是豐富。再加入有滋補肝腎、增強抵抗力等功效的蕃薯，這款小米蕃薯粥就特別適合一般人時喝。

小米蕃薯粥材料：

- 蕃薯 100g

- 小米 40g

- 紅棗 適量

- 清水500mL

- 冰糖 10g

小米蕃薯粥做法

1.蕃薯去皮切塊，紅棗去核切片，將小米洗淨備用。

2.把蕃薯和小米放入電飯煲中選煮粥功能。

3.剩餘10分鐘時加入紅棗和冰糖，等待時間即可。

中式糖水食譜｜以小米煮成的糖水特別有營養價值。 （instagram @kennis_homelife） 中式糖水食譜｜紅豆和薏米亦有消腫的作用。 （instagram @gigi_table_）

中式糖水食譜5｜祛濕健脾－紅豆薏米糖水

運動量變少，容易造成脾虛濕盛。 若要達到去濕和健脾胃的作用，便非紅豆和薏米莫屬。而加入的紅棗和桂圓更有清熱解毒的功能，實屬一款大熱中式糖水。

紅豆薏米糖水材料：

- 紅豆 30g

- 薏米 30g

- 紅棗 5粒

- 桂圓乾 15粒

- 冰糖 適量

紅豆薏米糖水做法

1. 紅豆和薏米清洗乾淨後，加水浸泡2個小時以上再洗淨。

2.紅棗洗淨備用，將桂圓乾去殼。

3.將紅豆、薏米、紅棗和桂圓乾加入清水中，在鍋中以大火煮滾後，轉小火煮30分鐘。

4. 加入冰糖再煮5分鐘即可。

芋頭營養及食譜（am730製圖） 芋頭營養及食譜（am730製圖） 芋頭營養及食譜（am730製圖） 芋頭營養及食譜（am730製圖）
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