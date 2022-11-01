中環放題｜超抵價$398 60分鐘日本生蠔放題 新張送日本直送帆立貝任食 老闆：有客人食到80隻！

香港都有新鮮日本生蠔！中環最近新開一間叫「北木島喜多嬉牡蠣屋」的日式居酒屋，主打生蠔放題，生蠔來自日本北木島喜多嬉牡蠣養殖場，貨源新鮮又高質，最平$398/位，可享60分鐘日本生蠔放題，新張期間更送日本直送帆立貝任食，絕對不容錯過！

平民價錢食高質日本生蠔

喜多嬉牡蠣養殖場位於日本瀨戶內海當中的北木島，水質潔淨，至今已有62年歷史，至今由第三代繼承人接手經營，口碑極佳。「我們目標將喜多嬉牡蠣養殖場的生蠔供應到全世界，第一站就是先來到香港，讓香港的朋友感受一下我們生蠔的新鮮程度。」老闆Eric分享道。

店舖所用的生蠔品種是岩蠔，特性是體形大，蠔肉飽滿鮮甜，口感奶滑，海水味突出。每位惠顧的日本生蠔放題客人，可享一客頭盤喜多嬉九品，另外限時任點任食鐵板烤牡蠣和牡蠣刺身伴土佐酢啫喱。先介紹一下喜多嬉九品，裡頭分別有九款上時令新鮮食品，包括日本直送象拔蚌刺身、喜多嬉牡蠣茶漬飯、二色燒活白鰻、手工月見燒鳥串、天婦羅紫蘇葉吞拿魚蓉等等。而鐵板烤牡蠣亦是香港首見，參考北木島附近蠔場餐廳的做法，將大量新鮮肥美的生蠔倒進特大鐵板上，再原隻高溫烤焗，陣陣蠔油香氣即時散發，蠔肉鮮甜爆汁，再配上芝士醬、蒜蓉醬、泰式辣醬、孜然醬等等六款特選醬汁，份外惹味。