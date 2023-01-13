中環美食｜中環街市全新快閃麵店KIN麵 1月16日首300位食客免費食麵！

中環又有好野食！由 1 月 16 日起，KIN 麵快閃店將設於中環街市地下 G11 號攤位，將嚴選8至10款來自業界精英餐廳品牌及 KIN Classic的經典亞洲風味的麵食如總裁牛肉麵的台灣有機牛肉麵、Dam:a Noodle Bar 的韓式人參走地雞湯叉燒麵、名廚 Jason Yeoh 的檳城潮州炒粿條等，款款高質！

必試招牌台灣有機牛肉麵

「KIN 麵」取自粵語諧音「見面」，餐廳主打不同風味的麵食，必試推介C.E.O.總裁牛肉麵出品台灣有機牛肉麵 （$88），濃郁湯底以牛骨、蔬菜、花椒粒等熬煮而成，牛肉部分方面嚴選牛腱心，筋多且肉質鮮嫩，含豐富膠質再配上口感彈牙的手工麵條一起享用，十分滋味！另外韓式人參走地雞湯叉燒麵地（$88）賣相好吸引，來自新派麵館Dam:a Noodle Bar ，菜式參照傳統韓式人參雞湯烹調方法，以人參昇華了含豐富骨膠原的雞湯，配上源自廣東的雞叉燒、大葱、溏心蛋等，香氣四溢，暖身滋補。