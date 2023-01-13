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旅遊飲食
2023-01-13 17:47:15

中環美食｜中環街市全新快閃麵店KIN麵 1月16日首300位食客免費食麵！

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中環美食｜中環街市全新快閃麵店KIN麵 下周一首300位食客免費食麵！

中環美食｜中環街市全新快閃麵店KIN麵 下周一首300位食客免費食麵！

中環又有好野食！由 1 月 16 日起，KIN 麵快閃店將設於中環街市地下 G11 號攤位，將嚴選8至10款來自業界精英餐廳品牌及 KIN Classic的經典亞洲風味的麵食如總裁牛肉麵的台灣有機牛肉麵、Dam:a Noodle Bar 的韓式人參走地雞湯叉燒麵、名廚 Jason Yeoh 的檳城潮州炒粿條等，款款高質！

必試招牌台灣有機牛肉麵

「KIN 麵」取自粵語諧音「見面」，餐廳主打不同風味的麵食，必試推介C.E.O.總裁牛肉麵出品台灣有機牛肉麵 （$88），濃郁湯底以牛骨、蔬菜、花椒粒等熬煮而成，牛肉部分方面嚴選牛腱心，筋多且肉質鮮嫩，含豐富膠質再配上口感彈牙的手工麵條一起享用，十分滋味！另外韓式人參走地雞湯叉燒麵地（$88）賣相好吸引，來自新派麵館Dam:a Noodle Bar ，菜式參照傳統韓式人參雞湯烹調方法，以人參昇華了含豐富骨膠原的雞湯，配上源自廣東的雞叉燒、大葱、溏心蛋等，香氣四溢，暖身滋補。

韓式人參走地雞湯叉燒麵 HK$88 台灣有機牛肉麵 HK$88 蝦籽花膠撈麵 HK$88 檳城潮州炒粿條 HK$78 韓式辣海鮮湯麵 HK$88

首300位食客免費食麵

KIN 麵將於 2023 年 1 月 16 日（星期一）11 時 30 分起舉辦 #noodlelovergiveaway 推廣活動，凡追蹤 KIN Food Halls Instagram @kinfoodhalls，首 300 位食客每人即可免費獲得麵食一份，想食免費麵的話一於到場支持下啦！

#noodlelovergiveaway 推廣活動詳情
日期：2023 年 1 月 16 日（星期一）
時間：上午 11:30 開始至派完
地點：中環皇后大道中 93 號中環街市地下 G11 號舖
條款及細則：
1. 先到先得，派完即止。
2. KIN Noodles 保留修改優惠條款及細則、更改或終止此優惠之權利，恕不另行通知。 3. 如有任何爭議，KIN Noodles 保留最終決定權。

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