中環美食｜逢甲夜市過江龍「八時神仙草」最平$28起！ 8小時熬煮滑嫩仙草甜品

台灣過江龍「八時神仙草」最近正式登陸中環，品牌2013年在台中逢甲夜市起家，現時在台灣有七間分店，主打台式仙草甜品。香港中環店是海外的第一家分店，店舖設計似足台灣店，簡約又清新，全部食材由台灣直送，保証原汁原味，消暑一流！
招牌仙草不加鹼粉
香港人愛吃台式甜品，但正宗的台灣古早味仙草，從前應該只有到台灣當地才吃得到。「我們仙草最大的特色是不加鹼粉，一般的的店都都會加入鹼粉讓仙草更快釋放膠質，但其實會令仙草都是鹼味吃不到仙草本身最好的味道，所以我們就想用最傳統的方式去做。」八時神仙草創辦人Megan向我們分享道。為確保質素，香港店所供應的食材全部由台灣直送，招牌仙草用上8小時熬煮，以不加鹼的原則烹調，煮出來的成品帶有清草味，質感Q彈滑溜，嚼起來味道回甘，是非常地道的台灣仙草味！
必點芋泥燕世雪花盛盤
餐牌主要分成仙草雪花冰、嫩仙草及仙草茶飲三類產品，八時仙草茶最平＄28，同樣可以品嚐到店舖自家製的特式仙草。芋泥嫩仙草盛盤(＄58)除了嫩仙草，配料還有芋泥、手工芋圓、白珍珠、紫米、紅豆等等，芋泥用台灣大甲芋頭無添加製作，做得幼滑而且富有芋頭香，整體口感豐富也有飽腹感。另一款人氣仙草雪花冰亦不簡單，除了用8小時熬煮仙草，更要花上24至48小時將仙草凍製成冰磚，然後可以刨成一絲絲綿密幼滑的雪花冰。「客人在吃的時候會試到仙草乾本身的膠質，吃起來會很像棉花糖，入口即化。」八時神仙草創辦人Megan說。抹茶燕世雪花盛盤($95)，底層為仙草凍，然後再把仙草雪花冰和煉奶層層疊加，最後加上燕麥奶蓋及日本抹茶雪糕，並配搭芋圓盛盤在旁，超級滿足。
八時神仙草
地址：中環歌賦街19號地舖