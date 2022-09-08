中環美食｜逢甲夜市過江龍「八時神仙草」最平$28起！ 8小時熬煮滑嫩仙草甜品

台灣過江龍「八時神仙草」最近正式登陸中環，品牌2013年在台中逢甲夜市起家，現時在台灣有七間分店，主打台式仙草甜品。香港中環店是海外的第一家分店，店舖設計似足台灣店，簡約又清新，全部食材由台灣直送，保証原汁原味，消暑一流！

招牌仙草不加鹼粉

香港人愛吃台式甜品，但正宗的台灣古早味仙草，從前應該只有到台灣當地才吃得到。「我們仙草最大的特色是不加鹼粉，一般的的店都都會加入鹼粉讓仙草更快釋放膠質，但其實會令仙草都是鹼味吃不到仙草本身最好的味道，所以我們就想用最傳統的方式去做。」八時神仙草創辦人Megan向我們分享道。為確保質素，香港店所供應的食材全部由台灣直送，招牌仙草用上8小時熬煮，以不加鹼的原則烹調，煮出來的成品帶有清草味，質感Q彈滑溜，嚼起來味道回甘，是非常地道的台灣仙草味！