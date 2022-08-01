中秋節2022｜Starbucks中秋月餅亮光禮盒 早鳥優惠低至83折！流心焦糖咖啡月餅/伯爵茶麻糬月餅/燕麥奶奶黃月餅

中秋將至，各大品牌都陸續推出月餅禮盒，今年Starbucks星巴克率先獻上星巴克®月餅亮光禮盒，為傳統月餅添新意，用招牌星巴克咖啡茶飲製出三款創意月餅口味，包括焦糖咖啡、伯爵茶及燕麥奶，很有驚喜。禮盒外形精緻，以銀河星空為主題，並附上燈飾裝置，可以變身成燈籠，由嫦娥造型的Starbucks美人魚與月兔陪你一同賞月。

三款中秋月餅口味

每個星巴克®月餅亮光禮盒內附三款月餅口味，每款兩個。必試流心焦糖咖啡月餅，餅皮結合星巴克®經典咖啡，內裡是濃香馥郁的流心焦糖餡，咖啡風味醇香醉人，建議配以咖啡一同享用，兩倍滋味！另外燕麥奶奶黃月餅夠新意，組合中西合璧，選用中式奶黃餡料結合健康燕麥奶，為傳統滋味帶來驚喜變奏。最後伯爵茶麻糬月餅以甘濃幼滑的星巴克精研紅茶月餅餡料為主調，糅合口感軟糯的伯爵茶麻糬，帶來多重口感。



早鳥優惠83折

由即日起至8月8日，香港顧客可享有優先預購優惠，以$296購買禮盒（正價為$329）。Citi信用卡持有人凡於7月22日至9月10日期間購買月餅禮盒，即可享83折優惠。月餅禮盒可於8月12日至9月8日期間於全線香港及澳門星巴克分店換領*。



*香港國際機場、亞洲國際博覽館、香港迪士尼樂園及昂平分店除外