中秋節2023｜月餅食譜教學告别傳統！ 芋泥芝士月餅、朱古力麻糬月餅等4款任揀

2023年中秋節正日為9月29日，而中秋節翌日9月30日為公眾假期。臨近中秋節，各家各戶都開始訂購月餅，但不少人都對傳統月餅沒興趣，又嫌冰皮和雪糕月餅等新式月餅昂貴。以下就有4款特色月餅食譜，想省錢地告別傳統的話，不妨親自製作吧！
月餅食譜｜芋泥芝士月餅
芋泥屬近年不少年輕一代都喜歡吃的食品，再加入香濃的忌廉芝士作為內饀，令月餅變得不再普通！製作方法並不困難，喜歡吃芋泥和芝士的話，一定要嘗試製作這款月餅！
芋泥芝士月餅材料及做法
芋頭 200g／紫薯 40g
糯米粉 40g／奶粉 20g／忌廉芝士 100g
1.芋頭和紫薯洗淨後去皮切塊，蒸20-30分鐘至完全熟透。
2.蒸好後取出壓成泥狀，趁熱加入糯米粉和奶粉，然後揉成麵團。
3.將麵團分成各30g，壓薄後包入10g 忌廉芝士，再用月餅模具壓成月餅形狀。
4.將月餅蒸10分鐘左右，取出後放涼即可。
月餅食譜｜OREO牛奶月餅
家中如果剛好有OREO和牛奶，可以趁着中秋節製作這款簡單快捷的OREO牛奶月餅，只需這兩種食材便可完成，即使是料理新手亦可以輕鬆掌握，而且月餅充滿OREO的香氣，絕對無人不歡！
OREO牛奶月餅材料及做法
OREO 15個／牛奶 35mL
1.將OREO的白色部分刮出，黑色餅乾和白色夾心分開備用。
2.將黑色餅乾放入保鮮袋中敲打碾碎。
3.將黑色餅碎倒入牛奶，然後搓成黑色麵團，平均分成5份備用。
4.將白色夾心搓成麵團，平均分成5份搓圓備用。
5.黑色麵團壓薄，包入白色夾心，收口朝下放好。
6.將包好的麵團放入月餅模具中，按壓出花紋即可。
月餅食譜｜脆皮朱古力月餅
不少人都喜歡吃雪糕月餅，但市面上一般的雪糕月餅都比較昂貴，因此不妨製作這款以朱古力忌廉芝士為夾心的脆皮朱古力月餅吧！同樣可以吃到雪糕月餅的脆皮朱古力口感，夾變成忌廉芝士就更方便保存和不易融化，朱古力愛好者們值得一試！
月餅食譜｜脆皮朱古力月餅材料及做法
（朱古力脆皮）朱古力 150g／椰子油 15g
（夾心）忌廉芝士 100g／白朱古力40g
淡忌廉 120g／砂糖 10g／朱古力脆珠 適量
1.朱古力加入椰子油隔熱水融化，融化後待至微溫，擠入矽膠月餅模具中，均勻地讓朱古力液沾滿模具，切記不宜太厚，然後放入雪櫃10分鐘。
2. 忌廉芝士隔熱水攪拌至順滑狀，白朱古力隔熱水融化，然後加進忌廉芝士中攪拌均勻。
3.淡忌廉和砂糖一起打發至濃稠狀，分兩次加朱古力芝士，再攪拌均勻。
4.將夾心混合物裝入擠花袋中，然後在冷凍好的朱古力脆皮中擠入一半夾心，然後放上一層朱古力脆珠，再擠滿夾心，然後放入雪櫃冷凍10分鐘。
5.冷凍後在底部擠上一層朱古力液，再放入雪櫃冷凍4小時，脫模取出即可。
月餅食譜｜朱古力麻糬月餅
如果想吃月餅時吃到外脆內軟的口感，可以製作這款朱古力麻糬月餅，表面的月餅餅皮呈曲奇口感，中間夾有一層香濃的朱古力奶黃餡，最後以麻糬作為夾心，口感和味道都十分豐富！不喜歡吃朱古力口味的話，更可將可可粉換成抹茶粉或維持原味，味道同樣出色！
朱古力麻糬月餅材料及做法
（餅皮）牛油 75g／糖粉 25g／蛋液 10g
淡忌廉 20g／低筋麵粉135g／奶粉10g／可可粉10g
（夾心）現成麻糬 11個／蛋液 80g
砂糖 40g／牛奶 45mL／淡忌廉 35g
牛油 24g／低筋麵粉 24g
無筋麵粉 16g／奶粉 16g／可可粉 2g
1.先製作餅皮，預先將牛油放在室溫軟化，然後加入糖粉攪拌均勻。
2.加入蛋液攪拌均勻後，再加入淡忌廉攪拌均勻。
3.過篩加入低筋麵粉、奶粉和可可粉，攪拌至無乾粉狀態，揉成麵團後放入雪櫃1小時。
4.製作朱古力奶黃夾心，先將蛋液和糖攪拌，再加入牛奶和淡忌廉攪拌均勻。
5.過篩加入低筋麵粉、無筋麵粉、奶粉和可可粉，攪拌至無乾粉狀態，然後倒入融化後的牛油。
6.將混合物放進熱鑊中，以小火翻炒，炒至成型取出放涼備用。
7.朱古力奶黃夾心做好後，分成每份20g，包入5g現成麻糬再搓圓。
8.餅皮分成每個25g，再包住奶黃夾心搓圓，搓至表面光滑，然後放入模具中壓好。
9.焗爐預熱後，以上火180度，下火160度，將月餅放入焗15分鐘左右即可。
中秋節常見問題：
問：今年中秋節是甚麼日子？
答：今年中秋節正日為9月29日...詳情
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