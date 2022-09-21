九龍城老字號｜32年地茂館甜品 補腎合桃露$26 生磨糖水貨真價實 疫情全靠外賣平台吸客

九龍城當然不止泰國菜，位於福佬村道的地茂館甜品開業三十二年，由啟德機場遷拆到宋皇臺港鐵站落成，默默見証區內變遷。 老字號始於1990年 「九龍城地茂館在1990年由馮生創業。一開始為甚麼選址九龍城呢？很大原因是因為啟德機場。」負責人Melanie Choi表示，想當年的九龍城靠近舊啟德機場，人來人往，不止齊集各地旅客，連名人明星都曾是座上客，區內的繁華熱鬧吸引了馮生和拍檔在此地創業。地茂館的名物是中式生磨糖水，補腎合桃露、香滑芝麻糊、蛋白杏仁茶等都教街坊熟客津津樂道，令店舖在九龍城屹立多年，成為地標餐廳之一，滿載人情味。馮先生在2014交捧給女兒Judy接手，後來Melanie由理念而加入，繼續將本土的糖水品牌發揚光大。

生磨中式糖水 招牌響噹嚐，竅門在於樣樣真材實料，功夫扎實，一步都不能少。生磨糖水開業多年仍然每日新鮮即製即賣。「合桃用雲南有衣合桃，先炸後磨；芝麻糊則用黑白芝麻，每日炒香後再磨；杏仁茶則選用龍皇大南杏每日鮮磨，絕對沒有溝粉。」Melanie為我們分享說。中式糖水公認功效多多，不知何從選擇時，店員都會按客人需要去介紹，例如燥熱可吃綠豆沙清熱降火，懷孕婦女亦可吃桑寄生蓮子蛋滋補養生，各款糖水甚有益處。另外餐牌上也不止傳統口味，一系列芒果甜品亦大受歡迎，尤其在炎夏份外消暑，每逢課後時段，店內也充斥著不少穿著校服的年輕面孔，不少附近中學生大學生都喜歡來店聚聚。