五味雜陳｜100個《失戀姐》故事 ╳ oma.自家製咖啡紀念套裝

失敗、失戀，每一次都是獨一無二的體驗，那一刻的不堪回首，或許多年後也可以回甘，甚至「分甘同味」。商業電台雷霆881節目《聽楓的歌》，主持江慧楓從〈失戀姐〉的環節之中，從100個求愛失敗、和平分手、出軌、第三者、家人反對、性別差異等等等等的故事裡，挑選出100句令人揪心難忘的一句話，配上插圖，配合來自香港精品咖啡店oma.自家製的四款不同口味的咖啡掛耳包和手造陶瓷咖啡杯子，成為一個故事的紀念套裝。

四款不同風味的咖啡都帶著一個重要的共通點，就是舒服回甘，就像我們每個人所經歷的，過程或許不盡相同；事過境遷，卻又是另一番滋味。拿著套裝中也許外表看來充滿瑕疵、不盡完美的陶瓷杯子，都為你盛載著有故事的咖啡—那100句話跟插圖，是他們的故事也是你的故事，五味雜陳，有溫度也有質感。

5月30日起網上開賣 http://breakupjeh.com/ (需於6月份內前往oma specialty coffee領取)

oma specialty coffee|大坑浣紗街9號地舖

商業電台雷霆 881《聽楓的歌》－〈失戀姐〉100集企劃

咖啡裡盛載100個回甘的故事 逢星期二晚|深夜 12:30~02:00