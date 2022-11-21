京都旅遊｜日本天橋立隱世蟹肉壽司 ¥1,500食香甜香住蟹 份量足料落重本！

天橋立有不少餐廳和土產商店，其中以「海鮮工房 はしだて物産」最有傳統風味。店舖主打賣松葉蟹和香住蟹，客人來到到店裡不單可以平價將原隻急凍蟹買走，更能坐下來品嚐日本蟹肉的滋味。店舖招牌貨是蟹肉壽司(¥1,500)，以傳統京都「棒壽司」的方法製作，竹包裝賣相精巧有特色，而且份量多得誇張，蟹肉完全蓋過壽司飯，非常重本！味道方面，壽司醋飯偏甜，咀嚼時可以感受到香住蟹的香甜肉汁，以及其軟彈的質感，不沾豉油芥末都好好味。

一場來到，絕對不能錯過這店的自家製燒鯖魚壽司(¥1,000)，整體比起蟹肉壽司更驚豔！揭開竹葉，竟然是一條完整的鯖魚舖在壽司飯上，鯖魚肉厚又肥美，炙燒後帶有濃郁的魚油香氣，魚肉鮮嫩而有彈性，中間夾著幽香的紫蘇葉，跟一般在港吃到的鯖魚壽司截然不同，地道之餘叫人印象難忘。

海鮮工房 はしだて物産

地址：京都府宮津市文珠640-18

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