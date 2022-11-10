京都旅遊｜「日本威尼斯」伊根觀光懶人包！超值價錢食5款海鮮 268年酒廠買清酒 觀光船出海餵海鷗

如果你不愛消費購物，只愛日本的山水風景的話，不妨離開繁華的大阪，跑到位於京都北面的伊根，來一趟遠離繁囂的深度遊。伊根的舟屋自江戶時代起出現，這個海邊小鎮由古時開始就以漁業為主，一幢幢舟屋延綿五公里，遠看就像整個小鎮都屹立在海上。
觀光船上看伊根
旅客到伊根可以選擇由大阪或者京都出發，乘搭指定高速巴士，去到天橋立再轉丹後海陸交通路線巴士去伊根，全程需要大約三個半鐘車程。雖然山長水遠，但舟屋風景全日本獨有，故此一年四季都吸引了很多遊客來觀光。遊客如果想一睹伊根灣壯麗的風景，必定要登上伊根灣巡遊遊覽船，船程大約25分鐘，途中會有日文導賞，講述一下伊根歷史和特色建築物。就算不懂日文都不要緊，沿途會有大量海鷗在空中盤旋，遊客可以買食物餵食，能看風景之餘又可以玩，大人小朋友都能樂在其中。
伊根灣巡遊遊覽船
地址：京都府與謝郡伊根町字日出 11
巴士站：伊根灣巡遊・日出
票價：1000円
268年酒廠「向井酒造」
向井酒造創業於1754年，至今二百多年歷史，多年來代代相傳。向井酒造自設酒廠，在旁邊亦有零售門市，環境古色古香，充滿年代感。店內供應多款伊根特有的清酒和土產，路經此地必買店舖名物「伊根滿開」，連包裝每支1100 円，以伊根本地農產的古代米(紫黑米)釀造，過程中無添加任何色素，顏色呈自然粉紅色，入口酸甜而帶有果香，包裝精美，送禮自用都不錯。
向井酒造
地址：都府與謝郡伊根町平田67
巴士站：伊根站下車，步行約五分鐘
舟屋改建海景cafe
有無敵景觀當然要坐下來慢慢欣賞。INE cafe由舟屋改建而成，靠在海邊，分成上下兩層，用原木為裝修主調，充滿日劇裡頭海邊小屋的浪漫感覺。店裡主要供應蛋糕咖啡等輕食，款式多，味道都不錯。建議來到先在上層吃蛋糕，然後再到下層平台打卡影相，同樣可以近距離觀賞到伊根海景，在場有不少情侶坐在海邊，是約會的好地點。
INE cafe
地址：京都府与謝郡伊根町平田５９３番地１
平民價錢食舟屋海鮮定食
最後來到伊根又怎可以不吃海鮮！伊根灣水產豐富，不少釣魚發燒友都喜歡專程來釣魚，而附近周邊的餐廳都以海鮮餐為主，定價相宜，主力供應本地海鮮，絕對新鮮。晚餐推介到民宿WATER FRONT INN 与謝荘，民宿內附設餐廳，供應晚市舟屋定食，只需2860円就可以吃到多款時令魚產，包括前菜刺身、昆布魚湯、汁煮鯛魚等等，就連白飯表面都放上魚鬆，把漁港之味全都收集在餐盤上！順帶一提，舟屋定食數量有限，以民宿住客優先，到訪時敬請預先訂座。
WATER FRONT INN 与謝荘
地址：京都府与謝郡伊根町字平田507
鳴謝：HK Express