京都旅遊｜「日本威尼斯」伊根觀光懶人包！超值價錢食5款海鮮 268年酒廠買清酒 觀光船出海餵海鷗

如果你不愛消費購物，只愛日本的山水風景的話，不妨離開繁華的大阪，跑到位於京都北面的伊根，來一趟遠離繁囂的深度遊。伊根的舟屋自江戶時代起出現，這個海邊小鎮由古時開始就以漁業為主，一幢幢舟屋延綿五公里，遠看就像整個小鎮都屹立在海上。

觀光船上看伊根

旅客到伊根可以選擇由大阪或者京都出發，乘搭指定高速巴士，去到天橋立再轉丹後海陸交通路線巴士去伊根，全程需要大約三個半鐘車程。雖然山長水遠，但舟屋風景全日本獨有，故此一年四季都吸引了很多遊客來觀光。遊客如果想一睹伊根灣壯麗的風景，必定要登上伊根灣巡遊遊覽船，船程大約25分鐘，途中會有日文導賞，講述一下伊根歷史和特色建築物。就算不懂日文都不要緊，沿途會有大量海鷗在空中盤旋，遊客可以買食物餵食，能看風景之餘又可以玩，大人小朋友都能樂在其中。

伊根灣巡遊遊覽船

地址：京都府與謝郡伊根町字日出 11

巴士站：伊根灣巡遊・日出

票價：1000円