人氣甜品網店實體店「CO:NFECT」初現YOHO MALL！ 蛋糕 曲奇 窩夫 即買即享受

不愛集團式甜品店的流水作業，很多人都會光顧網上小店，款式獨特之餘也可加入更多個人化選項，最重要是直接品嘗到甜品師的手工層次與心思。但缺點是取貨地點較少，往往要進出工業區，亦要提早多天前預訂。

有見及此，「BYO自助烘焙」開設旗下首個集合多間網上甜品網店的實體零售店「CO:NFECT」，第一站設於元朗YOHO MALL，一次過可以即場選購十多間當紅甜品網店品牌，已進駐CO:NFECT的網店包括Napoh、20table、悅晨製菓Soleil et Lune、Romanova、Tiffany’s Community Bakery、Mr White、Lam’s Nougat、Smachno Patisserie及法國小屋等，包括各式蛋糕卷、杯子蛋糕、窩夫、曲奇、布甸、花果茶、件裝及原個蛋糕，可謂各有特色。

創辦人Vika表示，CO:NFECT有別於周末市集或商場pop-up店，甜品控可於不設時限的情況下，隨時買到心頭好，未來可能選擇更多旺區或大商場設店，打造手工甜品小店的匯聚地，也讓更多人認識到不同品牌，達致雙贏局面。

文、攝: Winki