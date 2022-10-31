冬季旅遊推介｜德國溫泉小鎮 布倫納柏水療度假村 貴婦級水療護膚之旅

2022年轉眼只剩下兩個月，各位辛勤工作了一年，是時候計劃回報自己，一於來一趟貴婦式水療護膚之旅！巴登巴登（Baden-Baden）位於德國西南部，從古羅馬時期起已經是遠近馳名的歐洲溫泉小鎮，至今經歷上千年，仍然有不少歐洲人都會跨國到訪當地浸溫泉，是個熱門的旅遊小鎮。

布倫納柏水療度假村 (Brenners Park-Hotel & Spa) 是當地一間酒店級度假村，房價由400歐元起，雖不便宜，但價錢反映質素，裝潢奢華。度假村附設的水療中心「Villa Stéphanie Spa & Wellbeing」佔地5,000 平方公尺，建於1890 年，原為皇家宅邸，氣派非凡，近日他們更與德國頂級抗老品牌「Augustinus Bader」合作，在療程中使用該品牌的護膚產品，提供高品質的療程服務，非常適合願意為美貌而一擲千金的女士。

療程服務最低入門價為180歐元，可享臉部護理50分鐘，透過「奧古斯汀·巴德」以逆齡科技TFC8® 針對臉部肌膚打造的產品，可立即感受肌膚煥新效果，並維持其潤澤光亮。如果追求極緻享受，不妨試試奧古斯汀·巴德全身護理，110分鐘的療程承惠350歐元，先使用「奧古斯汀·巴德」的護理油與海鹽去角質，隨後進行淺層筋膜按摩，促進全身肌膚代謝，刺激細胞修復，再以該品牌的乳霜做全身保養。相信對著舒適優美的環境，身體心靈都可全面放鬆！

官網：https://www.oetkercollection.com/hotels/brenners-park-hotel-spa/villa-stephanie-spa-wellbeing/