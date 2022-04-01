冷知識｜二千年前已經有人食豆腐？精選全港荳品老字號 細數各地豆腐料理！

豆腐價錢低廉，卻營養價值高，​​能減少骨質流失和降低心血管疾病風險，加上味道溫和，能配合不同的食材和醬料做出好味的豆腐料理，例如麻婆豆腐、煎釀豆腐等等，因此不少家庭主婦都愛用豆腐為家人烹煮晚餐。不過原來豆腐這種食物已經有近二千多年歷史，而且製法不簡單，所以香港的荳品老字號越來越少，接下來讓我們慢慢細說吧。 傳聞豆腐起源於南宋？ 相傳在南宋時期，淮南地區盛產大豆，附近的居民一直有飲豆漿的習慣，而當時的淮南王劉安每天早晨都會飲用一碗。某天，一次意外，淮南王劉安錯手將豆漿灑在煉丹爐旁邊的石膏上，不久石膏就被豆漿吸收，兩者合起來變成雪白滑溜的固體，不禁令人産生好奇。此時，在劉安旁邊的術士修三田大膽地嚐了一口，頓覺美味可口，於是劉安又再命人將石膏碎倒入豆漿之中，很快豆漿又凝固起來，這就成為了最先出現的豆腐。

豆腐的製作方法？ 經歷二千多年，豆腐依然是我們日常生活中經常會吃到的食物，你又知道豆腐是怎樣製作嗎？豆腐的主要成份為豆漿和石膏粉，所以如果要做出豆腐，先要製作出豆漿。豆漿的製作方法大同小異，普遍先將大量黃豆去殼，清洗乾淨，放在水中浸泡，然後加水磨成生豆漿。磨好之後再要用網袋隔渣，榨出幼滑的豆漿，並放入煲中加熱煲煮。準備好豆漿，就可以倒入適量的石膏粉，攪拌成為豆腐花，最後將豆漿花倒入預先用紗布鋪好的木箱裏面，包好並蓋上木蓋，用重物壓實約5分鐘就完成。過程雖然繁複，但網上依然有很多食譜教整豆腐，而且用其他食材取代石膏粉，就加健康，有興趣的話不妨參考一下。

精選全港荳品老字號 港九有不少荳品老字號，有的只賣豆製品，有的更設有堂食，全部開業多年，真材實料，濃郁的豆香深得熟客歡心！ 西灣河珍香園

開業逾60年，店舖承傳四代，主力賣石磨豆漿、豆腐花、煎釀三寶等荳品，其中炸油糍更是買少見少的傳統美食，深受附近街坊支持。 深水埗公和荳品廠

創於1893年，三度獲得米芝蓮評審推介，豆漿、豆腐花都是招牌貨，近年更推出薑汁豆腐雪糕，貼近潮流！ 西營盤關興記

創立於1928年，以零售為主，賣自家製豆品，也賣醬油雜貨，豆腐、豆腐花、腐乳都是必買產品。 北角德興隆

店舖藏身於馬寶道街市之中，開業多年，豆腐、豆腐花都是每日新鮮製作，還有即煎的鍋貼和大包，味道一流。