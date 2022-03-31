冷知識｜原來咖喱一詞係由英國人發明？盤點全球咖喱品種！日本人用香蕉煮咖喱？

在香港這個國際城市，食物菜式應有盡有，所以香港人對各國的地道美食早已見怪不怪，對食物的包容度特別大。而印度咖喱基本上人人都有吃過，在香港十分常見，但大家又真的了解其身世起源嗎？有人竟然指咖喱是由英國人「發明」？今次一於向各位分享一下咖喱的秘密，以及盤點全球特色的咖喱品種吧！

咖喱的起源？

「正宗印度咖喱！」還記得數年前在旺角，有間印度餐廳經常派店員在大街上叫喊宣傳嗎？「印度」和「咖喱」，兩個詞語總是經常連結在一起，大家都會覺得咖喱是起源於印度，不過原來這句說話只是一半正確。此話何解？不如首先簡單說明印度的香料工業吧。印度位於熱帶和亞熱帶，由於地理環境和氣候都適合耕作，所以早在數百年前已盛產香料，例如最名貴的香料番紅花、肉桂、胡椒等等。當地人愛用香料為食物調味，也用香料作出口貿易，吸引不少歐洲人來往，令印度香料流向世界。而在當時的印度，其實並未有「咖喱」這個詞語，所謂的咖喱粉，當中其實集合了薑黃、丁香、辣椒、胡椒等香料，烹調時加入蔬菜和肉類，製成品氣味香濃，味道獨特。

咖喱 由英國人發明？

關於咖喱的名字，網上流傳著一個特別的故事，據說在17世紀，英國的報紙和市場上開始出現curry powder（咖喱粉）一詞，濃烈的香料組合衝擊了英國人的味蕾，亦慢慢流入西方主流餐飲市場，漸漸全部英國人都將用curry powder（咖喱粉）的料理稱為咖喱，最後連印度都接受了這個由外國人取的名字。