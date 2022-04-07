冷知識｜甘甜海膽肉原來係生殖器官？！高蛋白質？盤點日本海膽品種＋品牌

海膽的外殼附帶尖刺，看似危險不可靠近，但內裡橙黃色的海膽肉卻十分甘甜，帶有獨特的鮮味，常見於高級日本料理的餐桌上。但當大家吃得津津有味的時候，又是否清楚自己吃的其實是海膽的甚麼部位？市面上海膽款式五花八門，到底又應該如何選擇？下文慢慢和大家解釋吧。
鮮味獨特的海膽肉是甚麼？
日本是個島國，環海的地理優勢讓日本盛產各類海產，加上水質和衛生受監管，所以日本的刺身、生蠔、海膽等等都大受歡迎。那到底鮮味獨特的海膽肉是甚麼？首先，海膽是棘皮動物，是海洋中的無脊椎動物之一，從潮間帶至數千公尺的深海都有其蹤跡，當然也有產自人工養殖場的海膽，另外海參和海星等等都屬於棘皮動物。所謂的海膽肉，其實是由海膽卵、海膽籽、海膽黃和海膽膏所組成的生殖線，即是精巢或卵巢。海膽包括豐富蛋白質，而且低卡路里，更含有維他命C，營養價值高！
盤點日本海膽品種＋品牌
馬糞海膽
馬糞海膽主要出產在北海道南部，每年3－8月都是生產期，因外觀像曬乾的馬糞而得名。外殼的尖刺短而密集，打開「海膽肉」呈淡淡的橙黃色，雖然瓣塊較小，但味道濃厚又甘甜，質感軟滑。馬糞海膽在香港算是十分普遍，品種以根室馬糞海膽品種為主，價錢和質素穩定，不少日式丼飯專門店都喜歡選用它。
赤海膽
赤海膽外殼和棘刺是深紅色的，主要生產自北海道的南部的溫水海域，另外九州至東京灣海域亦會出現，每年9－10月最為當造。味道不單濃郁甘香，而且非常鮮甜，加上近年產量下降，因此價錢較貴。
紫海膽
紫海膽的外殼比其他品種大，紫黑色的棘刺又長又尖銳。紫海膽每年11－3月期間最當造，肉質為淡黃色，吃起來顆粒感鮮明，質感濃稠，亦帶有海水味。