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旅遊飲食
2022-04-07 12:25:24

冷知識｜甘甜海膽肉原來係生殖器官？高蛋白質？盤點日本海膽品種＋品牌

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冷知識｜甘甜海膽肉原來係生殖器官？！高蛋白質？盤點日本海膽品種＋品牌

冷知識｜甘甜海膽肉原來係生殖器官？！高蛋白質？盤點日本海膽品種＋品牌

海膽的外殼附帶尖刺，看似危險不可靠近，但內裡橙黃色的海膽肉卻十分甘甜，帶有獨特的鮮味，常見於高級日本料理的餐桌上。但當大家吃得津津有味的時候，又是否清楚自己吃的其實是海膽的甚麼部位？市面上海膽款式五花八門，到底又應該如何選擇？下文慢慢和大家解釋吧。

鮮味獨特的海膽肉是甚麼？

日本是個島國，環海的地理優勢讓日本盛產各類海產，加上水質和衛生受監管，所以日本的刺身、生蠔、海膽等等都大受歡迎。那到底鮮味獨特的海膽肉是甚麼？首先，海膽是棘皮動物，是海洋中的無脊椎動物之一，從潮間帶至數千公尺的深海都有其蹤跡，當然也有產自人工養殖場的海膽，另外海參和海星等等都屬於棘皮動物。所謂的海膽肉，其實是由海膽卵、海膽籽、海膽黃和海膽膏所組成的生殖線，即是精巢或卵巢。海膽包括豐富蛋白質，而且低卡路里，更含有維他命C，營養價值高！
 

所謂的海膽肉，其實是由海膽卵、海膽籽、海膽黃和海膽膏所組成。（網絡圖片） 橙黃色的海膽肉十分甘甜。（網絡圖片） 海膽是棘皮動物。（網絡圖片）

盤點日本海膽品種＋品牌

馬糞海膽
馬糞海膽主要出產在北海道南部，每年3－8月都是生產期，因外觀像曬乾的馬糞而得名。外殼的尖刺短而密集，打開「海膽肉」呈淡淡的橙黃色，雖然瓣塊較小，但味道濃厚又甘甜，質感軟滑。馬糞海膽在香港算是十分普遍品種以根室馬糞海膽品種為主價錢和質素穩定，不少日式丼飯專門店都喜歡選用它。

赤海膽
赤海膽外殼和棘刺是深紅色的，主要生產自北海道的南部的溫水海域，另外九州至東京灣海域亦會出現，每年9－10月最為當造。味道不單濃郁甘香，而且非常鮮甜，加上近年產量下降，因此價錢較貴。

紫海膽
紫海膽的外殼比其他品種大，紫黑色的棘刺又長又尖銳。紫海膽每年11－3月期間最當造，肉質為淡黃色，吃起來顆粒感鮮明，質感濃稠，亦帶有海水味。

市面上海膽款式五花八門。（網絡圖片） 根室平山商店的馬糞海膽很有名氣。（網絡圖片） 平川水產出品的馬糞海膽。（網絡圖片） 村上商店的海膽在日本和香港都很受歡迎！質素有保證。（網絡圖片） 奧村水產的無添加海膽。（網絡圖片） 橘水産是日本著名的海膽品牌之一。（網絡圖片）
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