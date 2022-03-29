冷知識｜點解茄汁英文唔係Tomato Sauce？由魚露變茄汁？成份未必全部都係番茄？

茄汁顏色鮮艷，味道酸香，不論到快餐店吃薯條，茶餐廳吃焗豬扒飯，又或是家常小菜茄汁蝦碌，茄汁都廣泛應用在我們日常生活所吃到的食物上。雖然大家從小吃到大，不過原來一支茄汁背後的故事絕對不簡單，到底為甚麼茄汁的英文名稱是「Ketchup」而不是「Tomato Sauce」？有人指茄汁起源於中國福建？接下來我們就為大家折解茄汁的秘密吧！

如果有人問你茄汁的英文是甚麼，或許你按照一般常識，都會理所當然地答是Ketchup。但你又有否想過，為甚麼茄汁明明是用番茄製成，卻不能簡單直接地叫Tomato Sauce呢？翻查歷史，據說原來早在十七世紀，在中國福建一帶就有一種叫「膎汁」（閩南語發音：kôe-chap）的醬汁出現，類近魚露，主要用作調味用途。後來航海業興盛，「膎汁」經中國海員傳入西方，其英文名字改為Ketchup，茄汁從此在國際舞台上初露頭角。

由魚露變茄汁？

「膎汁」Ketchup在英國漸漸廣為人知，亦因此得到了改良的機會，有人提出將茄汁的海鮮成分滅少，改為加入蔬菜和香料，不過當時成分依然未包括番茄。直到十九世紀初，終於有一位美國園藝科學家James Mease發表在製作過程中加入新鮮番茄，味道雖然討好，不過又因保存的技術問題，未能普及。最後在二十世紀初，大家都認識的亨氏食品公司創辦人H. J. Heinz生產出一款無防腐劑的茄汁，透過選用成熟的番茄作為原料，並加入糖、鹽、醋，延長了茄汁的保存期，過程不必使用苯甲酸，免除大眾的食安疑慮，結果大受歡迎，成為每家每户都有的調料。

成份未必全部都係番茄？

直至今時今日，生產茄汁的品牌當然不止亨氏食品公司，市場上更有墨西哥辣椒口味茄汁、香草口味茄汁等等款式出現。經過多年演變和進化，茄汁的成分除了番茄還有更多的調味料，網絡上更有不少食譜教人不用番茄製作茄汁，非常有趣。