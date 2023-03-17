初春賞櫻 遍山滿開 復活節必訪首爾南山塔

今年復活節正好於4月上旬，如包括清明節在內，請4月6日(星期四)即可連6天長假期，剛巧亦是南韓櫻花正盛的時期。根據早前韓國觀光公社的資訊，今年櫻花最早盛開的濟州島約在下周一(3月20日)左右起登場，首爾則預計約在4月2日開花。通常由初開至滿開的一個星期，是櫻花綻放最壯觀，亦是賞櫻的絕佳時期。趁復活節自製長假期，到南韓自由行，趕上「賞櫻列車」吧！



南韓櫻花品種與開花期 大家或會以為去南韓賞櫻，櫻花品種一定與日本生長的大同小異，「不必分得那麼細！」其實那是美麗的誤會，因為有別於日本染吉野櫻與粉嫩的八重櫻，南韓櫻花品種反而是花瓣大、顏色偏白「王櫻」，那屬於濟州島原生品種，然後引進本土大量栽種，因此賞櫻體驗跟日本完全不同，別有一番味道。至於今年南韓賞櫻時間，由南至北依次是濟州島(3月20日)、釜山(3月24日)、全州(全羅北道)(3月29日)、江陵(江原道)(3月30日)、首爾(4月2日)及春川(4月4日)，可見首爾及近郊京畿道、仁川、江原道、江陵、春川均集中於3月底至4月初綻放，因此復活節假期絕對是賞櫻的最佳時候。

首爾南山公園 賞櫻最方便 第一次到南韓賞櫻，首選最方便的是首爾南山公園，鄰近知名景點南山塔，每年都會舉辦櫻花季，附近亦有纜車及多條行山步道，保證每個角落都可以欣賞到櫻花！不少遊客會專程前往南山塔取景拍攝櫻花盛況相片，放上IG放閃一流！ 地址：首爾市龍山區南山公園路3號

交通：首爾地鐵4號線會賢站或明洞站

首爾景福宮 穿韓服親親櫻花 建於朝鮮王朝，具有約600年歷史的景福宮是首爾市內最古老的宮殿，不少遊人會穿上租賃韓服入園拍照。景福宮種有垂柳櫻花，配上身穿華麗韓服的少女，猶如時空穿越重回古朝鮮王朝。 地址：首爾市鍾路區社稷路161

交通：首爾地鐵3號線景福宮站或3號線安國站