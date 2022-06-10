創意無國界Omakase

飲食潮流不停變，Fusion、分子料理、Omakase都是飲食時代轉換中出現過的名字，近年大家插翼難飛，Omakase形式的比雨後春筍開得還要多，能夠受歡迎得再開分店，絕對是有點實力。

花膠菜式有驚喜

Thomas設的菜式不囿於煮法上，分子料理、現今法式常用的Espuma泡末等等都用上不少。新店再加強利用傳統中菜的鮑參翅肚，雖然總廚沒有做過中國菜，但勝在家族背景加上長於香港，對粵菜食材也有一定理解。在鮑參翅肚菜式中，最驚喜的是花膠菜式，用上冷泡浸發花膠，不止為了保留最多的膠質，更令口感十分軟糯鬆軟又勁黏口，配上以蟹肉造成的濃湯，味極好，又與粵式煮法感覺大不同。

老舖蝦子麵登場

而魚翅為賦予更多日式味道，先用日本昆布水餵過魚翅再煎香，再配日本赤雞濃湯泡沫，點睛位是下了少許白松露油做的Caviar帶出另一層香味，完全體現無國界料理的感覺。另外，肝醬鮑魚麵會配老舖的蝦子麵，而鮑魚則以日式蒸的方式製作。而大家更關心以壽司為主食的部分，壽司主廚也是廿年日菜經驗，用兵庫縣米、赤醋及高丸山紫菜等，魚料也會經不同江戶前做法處理。

最後，湯及甜品是濃香粟米體驗，魚湯配以燒香粟米，再打爛各湯料過濾；而雪糕則上美國及日本粟米，以Paco Jet機打成幼滑雪糕，幾乎能夠自製的小配料，店家都會自家製作，每道菜都極花心思。