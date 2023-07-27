千両季節限定「夏之風味」精選松葉蟹、澳洲產鮑魚等直送海產 最平$38食炙燒黑曹壽司

盛夏的水產份外肥美，千両推出全新季節限定「夏之風味」餐目，以松葉蟹、澳洲產鮑魚、韓國產黑曹魚為主角，烹調出前菜、煮物、壽司、燒物等多款特色美饌，部分食物味道清爽開胃，特別適合夏天時份享用！

千両「夏之風味」松葉蟹料理

由即日起至至9月17日，千両推出「夏之風味」餐目，於世界各地搜羅最新鮮的食材，做出一系列夏季美食。今次共有兩款松葉蟹料理，松葉蟹盛岡冷麵（$68/份）在香港較為少見，結合平壤冷麵與咸興冷麵創作而成，把質感滑溜的麵條放入特製冷麵汁，配以松葉蟹、青瓜、番茄、沙津菜等配料，清鮮爽口，非常適合夏日享用。海膽松葉蟹箱押壽司（$58/兩件）賣相精緻又吸引，以箱押方式製作壽司，配上海膽及松葉蟹肉，雙重鮮味，令人回味無窮！而選用澳洲產鮑魚製作的自家製磯煮鮑魚壽司（$48/件）亦值得一試，鮑魚以日式醬油、昆布以及其他配料慢火炆煮，吃起來啖啖肉，肉質嫩滑彈牙。另外心水推介炙燒黑曹壽司（$38/件），用上韓國貨源，肉質結實脆口，廚師特意沾上米醋，提昇其鮮甜度，口感清爽，炙燒後味道層次更豐富。