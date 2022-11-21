卡塔爾旅遊｜夜遊多哈「隼」有豪客在左右

圖文：潘蔚能 轉眼間，今個月全球矚目盛事第22屆世界盃將於卡塔爾首都多哈舉行，大家對於這個中東國家印象是轉機？全球最富有國家之一？還是航空公司的代名詞？今次為讀者發掘不一樣的有趣景點和故事。

百年市集「隼」給你驚喜 位於市中心有一個市集叫 Souq Waqif， 意思就是站立的市場，據講當時小販都是站著售賣貨品而命名。這個市集位於市中心，是當地最古老、歷史最悠久市集，樓房都是兩層高，粗糙石泥外牆都是樸素的淺啡色。據說 2003 年一場大火幾乎摧毀所有建築，直至 2006 年當地政府決定重建，並於 2008 年重新開放。由於多哈的沙漠天氣，日間天氣極炎熱，所以市集時至黃昏才開始，夜遊就最適合不過。 傳統的阿拉伯建築群，晚上燈火通明。商販擺賣，藝人表演，穿梭如迷宮般的街巷甚有異國情調，亦有《一千零一夜》的感覺。市集仍然保留了當年特色，售賣的貨品種類繁多，琳琅滿目，包括傳統貨品如阿拉拍服飾、地氈等；食品如乾果、蜜糖、果仁等；藝術品及其他生活用品。